NOVOSAĐANKA ŽIVI AMERIČKI SAN Ljubica otišla kao ATLETIČARKA, a postala NAJBOLJI PSIHOLOG na Floridi

Danas u Palm Biču na Floridi ljudi je prepoznaju kao vodećeg psihologa, direktorku edukacija i inovacija u “Komjuniti partnersu”, državnoj ustanovi koja se bavi inkluzijom problematične dece, porodicom i suzbijanjem nasilja, uz još 46 različitih socijalnih programa. Za svoj rad sa decom sklonom samoubistvima, proglašena je za “Heroja medicine” u ovom američkom gradu od 1,5 miliona stanovnika. Njena velika briga je ljudska trauma, koja je poslednjih godina, kako kaže, poprimila razmere pandemije.

- Završila sam socijalnu medicinu, magistrirala psihoterapiju, doktorirala psihologiju i počela da radim u zatvoru za adolescente. Posao mi je bio da ih ponovo uključim u društvo. Ali uvek me interesovalo da se njima bavim pre nego što stignu u zatvor. To me je dovelo do toga da radim sa decom sklonom suicidu - kaže Ćirićeva, koju smo prekinuli u njenom zimskom odmoru.

Ubrzo je stigla u “Komjuniti partners”, gde trenutno ima oko 500 zaposlenih, a pored osmišljavanja novih programa, obučava i 40 psihoterapeuta. Ostalo vreme često koristi za psihoterapije sa devojčicama koje su u Americi završile kao belo roblje. Najveći uspeh joj je kaže socijalni program koji trenutno vodi u jednom od najgorih naselja Palm Biča, ali i čitave Amerike.

- Nismo došli kod njih i rekli im šta treba da rade kako bi rešili svoje probleme, kao što su nasilje ili kriminal. Prvo smo okupili sve državne službe, od socijalnih radnika do policajaca i nakon toga smo te ugrožene ljude pitali šta oni žele da uradimo kako bi im bilo bolje. Na taj način veći deo zajednice uključili smo u problem. Za samo šest meseci broj poziva policiji smanjio se za 80 odsto - priča ona.

Recept za uspeh je, tvrdi, jednostavan: voli ono što radi i voli ljude. Jedino što na Floridi ne voli je hrana i to što sve mora da se obavlja automobilom. U Novi Sad dolazi dva puta godišnje. Pre nego što krene na ritualne kafe, te u šetnju Kejom ili po Tvrđavi, prvo otvori prozor i pogleda svoj stadion - “Karađorđe”.

