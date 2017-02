OBELEŽENO 25 GODINA POSTOJANJA KRUNSKOG SAVETA: Uručene povelje o dodeli kraljevskih odlikovanja

Godišnjici su prisustvovali Njihova Kraljevska Visočanstva Prestolonaslednik Aleksandar i Princeza Katarina, članovi Savetodavnih tela Krune, njihove porodice i prijatelji, kao i predstavnici verskih zajednica i zvanice iz javnog i kulturnog života Srbije.

"Savetodavna tela Krune učestvovala su, bilo direktno, bilo indirektno, u događanjima koja su obeležila proteklih četvrt veka naše istorije. U nekim aktivnostima su bili dragoceni i uspešni, u nekim manje, ali nikada i nigde nisu bili ni nekorisni ni štetni! To je veoma bitno i u tome se ogleda ispravnost njihovog izbora. Sa sobom su nosili veliki autoritet koji nije bio rezultat činjenice da su članovi Saveta, već činjenice da oni jesu Savet. Oni su galerija portreta i individualnih vrlina i vrednosti koji našu istoriju čine jedinstvenom, i našom i opštečovečanskom. Oni su areopag Srbije. Svakako ne samo oni, ali srpskog areopaga bez njih nema niti može biti", rekao je Nj.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar.

Prisutnima se obratio i gospodin Dragomir Acović, predsedavajući Krunskog saveta i član Krunskog veća:

„Kada protekne dvadeset pet godina imate problem da to vreme locirate u sećanju. Dvadeset pet godina je neodređeni sažetak vremena, nešto što nije dovoljno davno da bi prešlo u legendu, niti dovoljno skoro da bi se moglo posmatrati kao nedovršeni deo sadašnjice. Dvadeset pet godina je mnogo malo, i malo mnogo.

Savetodavna tela Krune su i dalje ono što su i do sada bila: oaza umerenosti, tolerancije i svesti o poreklu, današnjem trenutku i sudbini. Mi smo skup dobronamernih individua, okupljenih oko zajedničke vizije. Mi nismo zajednica istomislećih, mi smo gremijum odgovornih. Niko nije postao član savetodavnog tela Krune da bi se o njemu čulo ili da bi postao poznat; ko god se ovde našao već je imao i ime i delo, i to je uložio u čast i privilegiju da svojim savetom i znanjem pomogne jedinoj nacionalnoj instituciji koju ni jedan politički faktor ne oseća kao svoju, ali je svi vide kao fenomen koji ih samim svojim postojanjem neugodno podseća da postoji nešto što je izvan dnevne politike i partikularnih interesa. To nije samohvalisanje, to je činjenica“, rekao je Dragomir Acović.

Ovom prilikom saopštena su imenovanja u Savetodavnim telima Krune i uručene povelje o dodeli kraljevskih odlikovanja.

Za člana Krunskog Veća (KV) imenovan je gospodin Đurđe Ninković, pravnik i advokat.

Za članove Krunskog Saveta (KS) imenovani su akademici Kosta Čavoški, Milovan Danojlić , Milosav Tešić, Marko Bumbaširević i gospodin Vladan Vukosavljević

Za člana Krunskog Kabineta (KK) imenovan je gospodin Ljubodrag Grujić.

Sledeće ličnosti su odlikovane kraljevskim ordenima (azbučnim redom prezimena):

Prof. dr Čedomir Antić, KS, u rangu velikog krsta Ordena belog orla,

Inž.arh. Dragomir Acović, KV, BO1, KZ3, u rangu velikog oficira Ordena Karađorđeve zvezde,

Mr. inž. Dušan Babac, KV, BO1, rangu komandira Ordena Karađorđeve zvezde,

Prof. dr Dušan Bataković, KV, BO1, OF1, OAP 3, u rangu komandira Ordena Karađorđeve zvezde,

Akademik Matija Bećković, KS, BO1, u rangu komandira Ordena Karađorđeve zvezde,

Akademik Marko Bumbaširević, KS, u rangu velikog krsta Ordena krune,

G. Vladan Vukosavljević, KS, u rangu velikog krsta Ordena belog orla,

G. Vladimir Gajić, KK, u rangu velikog krsta Ordena krune,

Akademik Miroslav Gašić, KS, BO1, u rangu komandira Ordena Karađorđeve zvezde,

G. Ljubodrag Grujić, KK, BO2, u rangu velikog krsta Ordena krune,

G. Đorđe Đurišić, KS, u rangu velikog krsta Ordena belog orla,

G. Zoran Živanović, KS, u rangu velikog krsta Ordena belog orla,

G. Vladan Živulović, KS, u rangu velikog krsta Ordena belog orla,

Prof. dr Dragoljub Kavran, KS, BO1, u rangu komandira Ordena Karađorđeve zvezde,

Akademik Dušan Kovačević, KS, BO1, u rangu komandira Ordena Karađorđeve zvezde,

G. Emir Nemanja Kusturica, KS, u rangu velikog krsta Ordena belog orla,

G. Predrag Marković, KS, BO1, u rangu komandira Ordena Karađorđeve zvezde,

Prof. dr Slobodan Marković, KS, u rangu velikog krsta Ordena belog orla,

G. Dragoslav Micić, KK, u rangu velikog krsta Ordena krune,

Prof. dr Vojislav Milovanović, u rangu velikog krsta Ordena krune,

Prof. dr Nikola Moravčević, KS, BO1, u rangu komandira Ordena Karađorđeve zvezde,

Prof. dr Pavle Nikolić, KS, BO1, u rangu komandira Ordena Karađorđeve zvezde,

G. Đurđe Ninković, KV, u rangu velikog krsta Ordena belog orla,

G. Miladin Milošević, u rangu velikog krsta Ordena krune,

Dr Milan Parivodić, KS, BO1, rangu komandira Ordena Karađorđeve zvezde,

Prof. Dr Momčilo Pavlović, u rangu velikog krsta Ordena krune,

Akademik Slobodan Perović, KS, BO1, rangu komandira Ordena Karađorđeve zvezde,

G. Mirko Petrović, KK, u rangu velikog krsta Ordena krune,

G. Dragan Reljić, u rangu velikog krsta Ordena Sv. Save,

G. Milorad Savićević, KK, u rangu velikog krsta Ordena krune,

G. Darko Spasić, KS, u rangu velikog krsta Ordena belog orla,

Akademik Dimitrije Stefanović, u rangu velikog krsta Ordena krune,

Inž. Branko Terzić, KV, BO1, JK1, u rangu komandira Ordena Karađorđeve zvezde,

G. Zoran Trifunović, KK, u rangu velikog krsta Ordena krune,

Akademik Kosta Čavoški, KS, u rangu velikog krsta Ordena belog orla,

Prof. dr Bogoljub Šijaković, KS, BO1, u rangu komandira Ordena Karađorđeve zvezde.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Marina Lopičić