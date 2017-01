ONI NAM TREBAJU! Magistar bez posla drži besplatne časove siromašnoj deci

Nezaposlena profesorka srpskog jezika i književnosti Nevena Dražović iz Kraljeva drži besplatne časove siromašnim učenicima osmog razreda kako bi ih pripremila za prijemni ispit.



Ova mlada profesorka završila je osnovne studije s prosekom 9,56, a master studije u Novom Sadu sa ocenom 9,86. I dok bi j negde drugde oberučke prihvatili, u Srbiji je stekla svega mesec dana radnog iskustva.



Pripreme



Svesna teške materijalne situacije svojih sugrađana i podstaknuta projektom besplatne pripremne nastave za polaganje male mature, koja se, nezavisno od besplatnih priprema u školama, sprovodi u pojedinim gradovima, profesorka iz Kraljeva odlučila je i sama da pomogne.

- U Kraljevu ne postoji tako nešto, a zaista vlada velika nezaposlenost i besparica. Tako sam došla na ideju da i sama besplatno pripremam pet đaka koji su u teškoj materijalnoj situaciji. Svojim prijateljima sam preko društvenih mreža uputila poziv i zamolila ih da mi jave ako poznaju nekog ko pohađa osmi razred i kome je potrebna pomoć u savladavanju gradiva iz srpskog jezika - priča Nevena za Kurir.



Pozitivne reakcije



Jedini uslov za dobijanje ove besplatne pripremne nastave jeste da učenik potiče iz porodice slabijeg materijalnog stanja. Naša sagovornica ističe da je poziv naišao na zaista pozitivnu reakciju.

- Ovo ne radim zarad lične promocije, već želim da pomognem onima kojima je to potrebno, a svi smo mi u Kraljevu svesni da je u našem gradu takvih ljudi, nažalost, sve više - navodi sagovornica Kurira.



Ona od jula 2014. godina traži posao i, uprkos velikim mukama da ga pronađe, Nevena kaže da je nada i optimizam ne napuštaju jer voli svoj posao i rad sa decom.

- Konkurisala sam za posao u mnogim školama, ali uzalud. Optimista sam, uporna i ne odustajem! Verujem da ću ga uprkos svemu pronaći - optimistična je mlada Kraljevčanka.

Poziv Gradu

KRALJEVO DA SE UGLEDA NA DRUGE



Nevena Dražović naglašava da bi bilo izuzetno dobro kad bi Grad Kraljevo pokrenuo projekat besplatne pripremne nastave za prijemni, kao što je to slučaj u Beogradu, Šapcu, Novom Pazaru i Leskovcu.

- Verujem da bi to značilo svim roditeljima. Ne samo da to bude priprema za srpski jezik već i za matematiku i da se u to uključe i nezaposlena lica. Verujem da bi to rado prihvatili na volonterskoj bazi. Bilo bi lepo da u celoj Srbiji postoji tako nešto - ističe ona.