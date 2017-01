OPREZ: Srbiji preti epidemija morbila i rubeola!

Srbiji preti epidemija bolesti za koje smo mislili da su iskorenjene! Trenutno vlada opasnost od pojave virusa rubeole, koji može biti koban po trudnice, dok se broj obolelih od morbila ili malih boginja povećava iz godine u godinu, upozoravaju stručnjaci.



Nakon lokalne epidemije morbila u Kruševcu, iz Bugarske i Makedonije preti nam nov talas jer je imunizacija znatno opala, što za posledicu ima povećanje broja zaraženih. Susedna Rumunija trenutno se suočava s najvećom epidemijom rubeola u poslednjih nekoliko godina, gde je za samo četiri meseca od ove bolesti obolelo 2.000 ljudi, dok se kod 13 pacijenata razmatra da li je bila jedan od uzroka smrti. Najstrašnije je što je mnoštvo obolelih upravo tik uz granicu sa Srbijom. Srpski epidemiolozi upozoravaju da ova bolest može brzo da se proširi i kod nas, i to sve zbog niske stope kolektivnog imuniteta.

- Virus rubeole daje blagu kliničku sliku kod dece i relativno je bezopasan za njih, dok pravu opasnost predstavlja za trudnice, naročito u prva tri meseca trudnoće. Ako se trudna žena zarazi rubeolama, to može prouzrokovati ozbiljne posledice na razvoj ploda. Dete može da se rodi s velikim srčanim manama, mentalnim poremećajima, ali i gluvo i s kataraktom očiju. Ovi poremećaji mogu se javiti individualno, ali i u kombinaciji jedan s drugim - upozorava epidemiolog Radmilo Petrušić.

Ovako izgleda epidemija morbila u Rumuniji... Na samoj granici sa Srbijom ima najviše obolelih Raste broj zaraženih



Podaci Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut“ pokazuju da je broj obolelih od rubeola u poslednjih deset godina opao sa 153 na 10 slučajeva na 100.000 stanovnika, ali da su morbile pak u porastu. Od dvoje obolelih na 100.000 ljudi, koliko ih je bilo 2005. godine, 2015. su zabeležena čak 383 slučaja!



Pečat ili zaštita



- Ne predstavlja za nas toliki problem Rumunija i rubeola, koliko epidemija morbila ili malih boginja, koja kod nas može doći iz Makedonije i Bugarske. To se već događalo, pa smo imali pre nekoliko godina epidemiju malih boginja u Nišu i okolini. Sve se to dešava zbog niske stope vakcinacije dece - objašnjava Petrušić, i dodaje da niko ne proverava da li je dete stvarno primilo vakcinu ili je „doktor samo lupio pečat“.



Epidemiolog Predrag Kon za Kurir upozorava da je obuhvat vakcinacijom MMR vakcinom u Srbiji u poslednjih nekoliko godina pao ispod 90 odsto, a da bi se stekao kolektivni imunitet i da bismo se zaštitili od epidemije, potrebno je da bude vakcinisano iznad 95 procenata.



MMR vakcina, koja treba da štiti od zauški, morbila i rubeola, poslednjih godina je na udaru zbog navodne povezanosti s porastom broja autistične dece, ali struka to još uvek demantuje.

RUBEOLE



infektivno oboljenje koje prouzrokuje virus, u narodu su poznate kao crvenka ili srednje boginje

prenosi se dodirom, a inkubacija traje od 14 do 21 dan

simptomi podsećaju na običnu prehladu s temperaturom i osipom

uvećavaju se limfne žlezde na potiljku i iza ušiju, što traje nedelju dana

za decu, adolescente i starije ljude relativno su bezopasne, dok opasnost predstavljaju za trudnice

kod ploda može prouzrokovati kataraktu očiju, gluvoću, mentalnu zaostalost i srčanu manu

MORBILE



veoma zarazna virusna bolest, iz grupe osipnih oboljenja, koja uglavnom pogađa decu

prenosi se direktnim kontaktom sa obolelim osobama preko respiratornih kapljica i ređe vazduhom

manifestuje se prvo kijanjem i povišenom temperaturom, mučninom u stomaku, osipom i kašljem

može dovesti do zapaljenja pluća, akutnog zapaljenja mozga, ali i do smrtnih slučajeva

vakcinacija je dovela do eliminacije ove bolesti u mnogim evropskim zemljama

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Shutterstock