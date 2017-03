DR NEDELJKO DRAŽIĆ OSLIKAO GLISER IKONAMA SVETACA: Igra anđela od 3 miliona evra!

Nakon voza, pojavio se i luksuzni gliser oslikan ikonama svetaca, i to kao atrakcija ovogodišnjeg Sajma nautike, lova i ribolova.



Vlasnik „Igre anđela“, čija je vrednost oko tri miliona evra, jeste izvesni dr Nedeljko Dražić, koji se predstavlja i kao „šaman sa Beverli Hilsa“, odnosno iscelitelj i travar. Za luksuznu brodicu kaže da je poklon od šeika iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.



Imao sam viziju



- Poklonio mi ga je šeik u znak zahvalnosti za tretmane koje sam na njemu uspešno primenio - tvrdi on.



Gliser je registrovan u Americi, a brodom ga je dovezao do luke u Kopru (Slovenija). Kako kaže, pored ovog ima i drugih vrednih poklona koje je dobio od moćnih ljudi u znak zahvalnosti.

- Gliser sam sam oslikao, imao sam viziju, oslikan je s ljubavlju i energijom. Nigde niste mogli da nađete sedam arhangela na jednom mestu. Neverovatno koliko deca prilaze da poljube ikone i prekrste se, dok stariji slabije - navodi naš sagovornik, koji inače vodi poreklo od hercegovačke porodice Dražić, u kojoj su se, kako tvrdi, generacije predaka bavile lekovitim biljem.



Veridbe na plovilu



- Medicina leči, a ostalo je dopuna. Dosta političara i estradnih ličnosti z Srbije i sveta je dolazilo kod mene - priča Nedeljko, koji nije želeo da otkriva njihova imena i s kojim problemima se javljaju. Dražić ističe i da je njegov gliser prava atrakcija na sajmu, te da će možda biti i parova koji će se venčati upravo na njegovom gliseru:

- Bili su neki mladi koji su se verili na gliseru, a neki bi trebalo, ako srede papire, da se venčaju ovde. Ove ikone zrače nekom energijom.



Tvrdi da je svetski čovek

POZNAJEM PUTINA I TRAMPA



Dražić tvrdi da je dobar prijatelj s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, ali i predsednikom SAD Donaldom Trampom.

- Putina sam upoznao 1984. godine, dolazio je na neka moja predavanja o energiji. Zajedno smo proslavili prošlu Novu godinu u Moskvi, na privatnom druženju. Poklonio sam mu amajliju, koju uvek nosi sa sobom. Od njega sam dobio sat - kaže Nedeljko, a potom se osvrnuo na prijateljstvo s Trampom:- Njega poznajem 28 godina, on takođe nosi moju amajliju.

Autor: M. Branković