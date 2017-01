OTKRIVENI DETALJI TAJNE AKCIJE: Kako su u Srbiju krijumčareni zatvorenici iz Republike Srpske Krajin

Ðura Kljaića iz Mladenova pripadnici MUP uhapsili su, prema zvaničnim podacima, u Bačkoj Palanci 29. novembra 2011. godine u 12.30, postupajući po poternici raspisanoj još 17. januara 2000 - onog dana kad je Ðuro trebalo da se s petodnevnog odsustva vrati na služenje zatvorske kazne u KPZ Sremska Mitrovica.



Iako je više od 11 godina zvanično imao status begunca, za Ðura se, međutim, teško može reći da se sve te godine od bilo koga skrivao, ponajmanje od vlasti. On i supruga Lenka živeli su skromno u kućerku koji su kupili u Mladenovu po Ðurinom povratku iz BiH, gde je nekoliko meseci boravio po samoinicijativnom produženju zatvorskog odsustva. Bez stalnih prihoda, oboje su, naročito Ðuro, radili po selu šta god je bilo potrebno da se radi. Za poslove koje niko drugi nije želeo da se prihvati, meštani bi znali na čija vrata treba pokucati.



S vremenom su Mladenovčani saznali da je Ðuro imao problema sa zakonom, ali iz pristojnosti, tvrde, nikad nisu insistirali na detaljima ubistva zbog kojeg je dopao zatvora. Znali su, međutim, veoma dobro da se nije vratio na odsluženje zatvorske kazne, i samo to bi bilo dovoljno za stigmatizaciju u zajednici. Ipak, to se nije dogodilo.







Za najčešće veoma surovi „sud“, kakav ima svaka mala lokalna zajednica, Ðurine vrline u sadašnjosti uspele su da odnesu prevagu nad njegovim grehovima u prošlosti. A bio bi taj sud sigurno stroži prema Ðuri i oba njegova greha da se iz godine u godinu nije sve čudnijim činio odnos vlasti prema ovom, zvanično, beguncu iz zatvora.



Nekako, drugačije su Mladenovčani zamišljali tretiranje begunaca. Beguncima, je li, vlasti valjda ne izdaju ličnu kartu, državljanstvo, niti vozačku dozvolu. Pa ni oružni list za dve lovačke puške i karabin. A Vojska, gde je Ðuro radio kao traktorista, je li, valjda, ko nekad JNA, temeljno proverava one koje prima u službu...



Ðuro Kljaić je zbog ubistva koje je počinio 20. avgusta 1995. u Tompojevcima kod Vukovara pred Okružnim sudom u Belom Manastiru, tada još u sastavu Republike Srpske Krajine, osuđen 16. januara 1996. na deset godina zatvora.



