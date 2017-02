OVA ZIMA NEĆE DOVEKA: Do petka sve toplije i sunčano, pogledajte temperature! Društvo 13:24, 13.02.2017. 0

Beograd (Foto: RHMZ printscreeen)

Vetar slab, na istoku umeren i jak, zapadni i severozapadni.

Zlatibor (Foto: RHMZ printscreeen)

Najniža temperatura od minus 10 do minus 4, najviša od 2 do 6 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, s temperaturom od minus 8 do 3 stepena.

Novi Sad (Foto: RHMZ printscreeen)

Do petka nas čekaju hladna jutra sa mrazom, po kotlinama i rečnim dolinama s maglom, a dani pretežno sunčani i sve topliji.

Niš (Foto: RHMZ printscreeen)

Od subote promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom.

Kragujevac (Foto: RHMZ printscreeen)

