PAŽLJIVO ZA VOLANOM: Saobraćaj umeren, OPREZ zbog mogućih ODRONA

Veći broj vozila, shodno kraju radne nedelje, očekuje se već u prvim popodnevnim satima.

Lepo vreme koriste i putari koji aktivno rade, kako na popravci i sanaciji, tako i na izgradnji novih deonica.

Radovi na sanaciji mosta preko Trgoviškog Timoka na ulazu u Knjaževac biće sutra nastavljeni. Saobraćaj će se propuštati naizmenično jednom kolovoznom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja, a predviđeno je da radovi traju do 31. marta.

Do četvrtka, 30. maja do 16 časova, na deonici od Horgoša ka Novom Sadu izvodiće se radovi na izgradnji čeone naplatne rampe. U toku izvođenja radova, doći će do preusmeravanja saobraćaja sa desne na levu kolovoznu traku.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Na putu kod Obilaznice oko Beograda, izvodiće se radovi na zameni dilatacija na mostu broj 12 od danas do 30. aprila. Radovi će se izvoditi u smeru ka Nišu i za saobraćaj će se sukcesivno propuštati leva i desna saobraćajna traka.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 20 minuta.

Teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje na GP Batrovci sa Hrvatskom zadržavaju se oko 60 minuta.

Autor: Tanjug,Foto: Aleksandar Jovanović