PEŠACI, OVI PREKRŠAJI KOŠTAĆE VAS PAPRENO: Kazne su 6 PUTA VEĆE ako je DETE sa vama

Zato su udesi, sudari i nezgode u saobraćaju, nekada i sa fatalnim posledicama, vrlo česte. Osim vozača, ugroženi su i pešaci.

Advokat Borivoje Spremo rekao je, gostujući u Jutarnjem programu TV Pink, da vozači često umeju da zaborave da su ponekad pešaci, a pešaci da su ponekad vozači. Stoga pešaci imaju najviše primedbi na vozače, a vozači na pešake.

Lagodno ponašanje u saobraćaju, kako je istakao, može da ima velike posledice, a reguliše ga Zakon o bezbednosti saobraćaja.

- Bezbednost zavisi od discipline pojedinca, a u zemljama u kojima su pravila saobraćaja ustaljena, građani su navikli na poštovanje propisa - objašnjava Spremo. Kako smatra advokat, ponašanje u saobraćaju, kada je reč o pešacima, danas je mnogo bolje u odnosu na situaciju od pre nekoliko desetina godina.

Za ovo će biti papreno kažnjeni

Prema Zakonu o saobraćaju, prelazak na crveno košta 5. 000 dinara, a ukoliko prelazite u prisustvu maloletnog deteta kazna je od 15.000 do 30.000 dinara. Za slušalice u ušima na pešačkom prelazu plaća se 3.000, a ako je prisutno dete do 12 godina, od 6.000 do 20.000 dinara.

Prelazak van pešačkog prelaza je 5.000 dinara, a ako vodite dete, kazna naraste od 6.000, pa do 20.000 dinara.

Korišćenje mobilnog telefona na pešačkom prelazu košta 3.000 dinara, a ukoliko je sa vama dete kazna iznosi od 6.000 do 12.000 dinara.

- Međutim, uvek će opostojati neko ko će smatrati da je nešto bitnije od njegove bezbednosti. Kazne su relativno rigorozne, ali kod nas se ne primenjuju striktno. Često policajac može da zažmuri na prekršaj, recimo, prelazak ulice van pešačkog prelaza. U nekim državama takav prekršaj ne bi ostao nekažnjen - istakao je advokat.

Pešaci se, kako je istakao, često isto ponašaju i danju i noću, a mnogi ne poštuju pravilo kretanja levom stranom ulice, što je jako važno jer se u tom slučaju prvo uočavaju lice i ruke pešaka. Ovde greše pre svega oni koji žive van grada, gde je osvetljenje slabije, a moguće je da nema ni trotoara.

- Važno je da pešak povede računa, ali isto tako i vozač. Zakon i pravila se moraju poštovati, a kazne moraju da postoje. Tako će se izbeći nezgode i eventualne tragedije – zaključio je Spremo.

