POMOĆ MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA: Država daje novac da napravite svoje gazdinstvo bukvalno OD NULE

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović ističe da je novac obezbeđen u budžetima Srbije i Vojvodine u nameri da se maksimalno promoviše poljoprivredna proizvodnja u onim delatnostima koje imaju dobre perspektive, kao što su voćarstvo, povrtarstvo i govedarstvo, da bi se mladi motivisali da se bave poljoprivredom.

– To će biti neka vrsta grantova, 75 odsto novca će se davati unapred da bi se realizovala poljoprivredna proizvodnja – objasnio je Nedimović.

– Od mladih poljoprivrednika tražimo da uđu u sistem penzijsko-invalidskog osiguranja, tako da možemo da kažemo da više nemaju status nezaposlenih.

Mladi poljoprivrednici u Srbiji čine tri odsto populacije, dok je prosek u Evropskoj uniji dvostruko viši. Ovde sela napuštaju zbog male zarade i teških uslova života, a da bi mlađi od 40 godina ostali na selu ili počeli da se bave poljoprivredom, država je odlučna u nameri da im da subvencije od čak 75 odsto novca uloženog u investicije. Prioritet će imati oni mladi poljoprivrednici koji žive u siromašnijim područjima.

Suština te mere je da se stvore novi poljoprivrednici, oni koji su namerni da s drugih prostora dolaze na selo, da u njemu žive i ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju i svoju egzistenciju. Da bi se to zaista i dogodilo, država će unapred, što je takođe prvi put, mladim poljoprivrednicima davati novac za investicije, a troškove će oni kasnije pravdati računima. Prošlogodišnja analiza Američke agencije za međunarodni razvoj ukazuje da bi se poljoprivredna proizvodnja mogla započeti s 10.000 evra. Tako je mladim poljoprivrednicima, ukoliko je ta računica tačna, za plasteničku proizvodnju povrća potrebno od 2.000 do 4.000 evra, za uzgoj svinja oko 1.200 evra, a za tov junadi ili malu farma koza četiri puta više.

Osim subvencija mladim poljoprivrednim proizvođačima, u drugoj polovini ovog meseca biće raspisan i konkurs za subvencije voćarima i vinogradarima pri kupovini traktora. Da bi im se pomoglo da obnove zastarelu mehanizaciju i povećaju prinos po hektaru, voćari i vinogradari platiće polovinu investicija.

Da je na njivama, u voćnjacima i vinogradima mehanizacija zastarela pokazuju podaci od pre četiri godine po kojima u Srbiji ima oko 600.000 traktora, od kojih je čak 95 odsto starije od deset godine, kao i 2,4 miliona priključnih mašina, takođe starijih od deset godina.Uslovi konkursa Ministarstva poljoprivrede za pomenute i druge subvencije koje se pripremaju trebalo bi da budu poznati za desetak dana. Ministar Nedimović objašnjava da je ideja da od 15. febaruara sve bude u funkciji, da sva poljoprivredna gazdinstva budu obaveštena ili putem pisma ili putem SMS poruka, savremenih sredstava komunikacije, da svako dobije informaciju za šta može da konkuriše.

– Poljoprivredni proizvođač koji želi da kupi traktor prvo podnese zahtev našoj Upravi za agrarna plaćanja, zajedno s predračunom, nakon toga Uprava donosi posebnu odluku i kaže – da, vi imate pravo da to nabavite, imate rok od 60 do 90 dana da se to realizuje. U tom trenutku mu se ne isplaćuje novac. Kad dostavi konačnu fakturu, završni račun, kad nabavi traktor ili opremu, mi vraćamo 50-60 odsto para, u zavisnosti od teritorije gde je, objašnjava Nedimović.

Dovoljno novca za sve konkurse

Agrarni budžet za ovu godinu je gotovo 3,5 milijarde dinara veći nego lane jer je namera države da poveća konkurentnost poljoprivrednih proizvođača tako što će podsticati njihove investicije u opremu ili prerađivačke kapacitete, ali im i pomoći u obnovi mehanizacije, tovu junadi, teladi, izradnji objekata za skladištenje, sušenje i zamrzavanje proizvoda. Svi uslovi konkurisanja biće uskoro poznati i tek onda će poljoprivrednici znati na šta tačno mogu računati. Ono što je zajedničko za sve je da poljoprivredna gazdinstva moraju biti registrovana i da poljoprivrednici moraju biti prijavljeni na penzijsko i invalidsko osiguranje.

