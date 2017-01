PORODIČNA TRAGEDIJA U GADŽINOM HANU: Otac spasavao sina, smrzli se obojica!

Ilija Mitić (89) iz Duge Poljane kod Gadžinog Hana i njegov sin Miroslav (64) pronađeni su juče ujutro smrznuti u svom porodičnom domu.



Nesrećne ljude našao je Goran Filipović, trgovac iz susednog sela Krastavče, koji im je doneo namirnice. Prema prvim informacijama, Miroslavu, koji je bio težak srčani bolesnik, pozlilo je kada je krenuo do poljskog klozeta, a njegov otac je pokušao da ga dovuče do kuće. Smrzao se u želji da spase sina.



Filipović, koji već godinama namirnicama snabdeva domaćinstva po zabitim selima Gadžinog Hana, kaže da je od Miroslava u subotu uveče dobio SMS kojim je naručio robu.

- Napisao mi je da je vreme teško, da ima smetova i zamolio me da im donesem mleveno meso, sok, pivo i hleb. Međutim, do juče ujutro nisam mogao da se probijem do Duge Poljane jer je put iz pravca Dušnika bio neprohodan. Kada smo poštar i ja uspeli, zvao sam Miroslava da mi izađe u susret jer je sneg bio dubok, njihova kuća je bila skroz zatrpana... Ali nije se odazivao. Kad sam prišao kući, šokirao sam se. Video sam ga kako leži na stepeništu, vrata su bila poluotvorena. Bio je polunag, verovatno je izašao da obavi nuždu i pozlilo mu je. Utrčao sam u sobu i tamo zatekao njegovog oca. I on je bio mrtav - opisuje Filipović stravičnu sliku koja ga je zatekla u kući ove porodice.



Goran je odmah pozvao policiju, koja je obavila uviđaj.

- Na osnovu onog što sam čuo, Ilija je pokušavao da spase Miroslava. Hteo je da ga uvuče u kuću, ali je uspeo da ga donese samo do stepenica, pozlilo je i njemu, pa su obojica umrla na hladnoći - kaže Filipović.



Predsednik opštine Gadžin Han Saša Đorđević izrazio je žaljenje.

- Starac je imao poljoprivrednu penziju, a sin nije imao nikakvih prihoda jer je ostao bez posla u Mašinskoj industriji. Jednom su dobili jednokratnu novčanu pomoć, nakon toga se više nisu obraćali. Ne znam da li im nije bila potrebna ili ih je bila sramota da traže. Kako sam saznao, Miroslav je bio težak srčani bolesnik, verovatno mu je pozlilo, a otac se smrzao spasavajući ga. Imali su drva, nisu se smrzli u kući - objašnjava Đorđević.



Niška policija je potvrdila da im je juče u 8.20 prijavljen pronalazak dva beživotna tela.

Pronađen na Božić

STRADAO ISPRED KUĆE



Zoran Dukić (40) iz kuršumlijskog sela Rača prva je žrtva smrzavanja u Toplici. Kako nezvanično saznajemo, on je zaleđen pronađen nedaleko od svoje kuće na Božić. Nestao je na Badnje veče, kada je pošao od rođaka, gde su palili badnjak. Živeo je sam.



Lekari nemoćni

DRUGA ŽRTVA U VRANJU



Zoran Stojanović (58) iz sela Strešak na području Poljanice kod Vranja preminuo je juče ujutro u Zdravstvenom centru Vranje. Stojanović je druga žrtva smrzavanja na niskim temperaturama koje su zahvatile ovo područje.

- Pacijent je bio srčani bolesnik i hladnoća je samo pogoršala njegovo zdravstveno stanje - potvrdila je za Kurir Ljiljana Antić, upravnica bolnice u Vranju.



Nesrećni čovek živeo je sam u teškim uslovima, bez hrane i ogreva. Badem Alijević (56) iz Vranja pronađen je mrtav u snegu pre tri dana.



Pola miliona obolelih do sada

U FEBRUARU NOV UDAR GRIPA



Prema podacima Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ od početka sezone ukupno su registrovane 96.734 gripozne osobe, a procenjuje se da ih sa neprijavljenima ima ukupno oko pola miliona. Nov talas gripa očekuje se u februaru, jer se smatra da je tokom praznika njegovo širenje usporeno jer se nije radilo, niti išlo u školu.



Srećan kraj Deca bila zavejana

NIŠKI LOVCI VRATILI KUĆI PET DEČAKA!



Niški lovci spasli su pet šesnaestogodišnjih dečaka iz Huma i Gornjeg Komrena nadomak Niša, koji su pošli po badnjak 5. januara, ali zbog velikih smetova nisu mogli da se vrate kući.



Po njih su na Badnji dan, posle višesatnog probijanja, došli lovci i policija. Kako kaže predsednik Lovačkog udruženja Niš Bratislav Ćirković, policija je kontaktirala s njima i zatražila asistenciju jer dobro poznaju teren, a imaju i vozila koja mogu da savladaju visok sneg.

- Dečaci su se sklonili u kolibu i odatle su se javili mobilnim telefonima roditeljima i zatražili pomoć. Sa nama su bili i njihovi očevi i zajedno sa policijom smo se skoro četiri sata probijali do mesta na kojem su dečaci ostali zavejani. Deca su bila u dobrom stanju i veoma su se obradovala - rekao je Ćirković.



U ataru sela Hum i Gornji Komren policija, Žandarmerija i Sektor za vanredne situacije već peti dan pretražuju teren u potrazi za Nenadom Radićem, koji je nestao 6. januara, kada je sa drugovima i bratom krenuo po badnjak.



Otac troje dece preklinje

POŠALJITE BULDOŽER, VADITE MI, BRE, DECU!



Već šest dana čekamo buldožer da očisti sneg i spase nas! Ostavljeni smo na milost i nemilost ovoj stihiji! Sneg je skoro metar i po, imam troje male dece, u selu ima mnogo starih i nepokretnih, a mašine za čišćenje snega rade od osam do četiri po podne! Pa je l‘ treba da umremo da bi došli?!



Ovako za Kurir svedoči Zoran Stojanović (38) iz sela Gornja Lopušnja kod Vlasotinca, koji je s porodicom i ostalim meštanima odsečen od sveta zbog velikih snežnih nanosa.

- Kod nas je stanje za plakanje! Udaljeni smo 16 kilometara od Vlasotinca, a još nisu stigli do nas. Juče je buldožer stigao do početka sela i vratio se nazad. Vozač je kazao da samo dotle ima nalog da čisti. Lepo sam ga zamolio da nas spase i da očisti put do kraj sela, ali on se samo okrenuo i otišao - revoltiran je Stojanović.



Na kraju zavejanog sela živi dvoje nepokretnih staraca, kao i još 15 starih i bolesnih ljudi.

- Brinem se za komšije, jedva se probijamo jedni do drugih, sve je smrzlo - kaže Stojanović.



