POTRESNA ISPOVEST POPADIJE: Muž pop me godinama zlostavlja!

Psihičko i fizičko nasilje od supruga počelo je posle nekoliko godina braka. Poslednje tri-četiri godine sve je češće i intenzivnije. Osećam se veoma loše i mnogo mi je teško, ne mogu ni da pričam o tome. Želim da se spasem.



Ovim rečima za Kurir počinje svoju potresnu ispovest Danijela R., koja trpi muževljevo nasilje skoro 23 godine. A suprug joj je sveštenik.

- Deca su nam odrasla i žive kod oca. Oni su tako odlučili, ja tu ne mogu ništa. Jednom sam ga ostavljala, otišla sam kod majke, ali sam se ipak vratila. Ni sama ne znam zašto. Ipak je on ugledan čovek u društvu, ali niko ne zna kroz šta sam sve prolazila pored njega. Nemam podršku od svoje porodice da ga napustim, niko me ne razume - priča naša sagovornica.



Ona je dva puta podnosila krivičnu prijavu, ali ju je iz straha i nemoći oba puta i povukla.

- Jednom sam se obraćala centru za socijalni rad. Pre pet godina sam ga prijavljivala policiji posle batina koje sam dobila. Intervenisali su, ali ništa konkretno nisu uradili, samo su ga opomenuli. Strašno. Sada sam ponovo pokrenula krivičnu prijavu jer me je brutalno istukao. Imam i lekarsko uverenje o povredama koje mi je naneo, što sam i priložila uz prijavu policiji - navodi Danijela.



Njen muž je jednom podnosio tužbu za razvod, ali su ga njegovi prijatelji ubedili da je povuče.

- Verovatno su ga nagovorili da ne bi pukla bruka. Ja još uvek nisam pokrenula razvod braka, želim da ga on pokrene. Još nemam nikakav plan, volela bih da nađem neki posao i da stanem na svoje noge. Imam majku, ali mi se čini da mi je ona slaba podrška. Obratila sam se sigurnoj kući za pomoć i nadam se da ću uspeti da pronađem neko rešenje i da stavim tačku na nasilje i batine koje godinama trpim i o kojima ćutim.

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Mina Branković