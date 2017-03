PROFESOR ODUZEO MOBILNI: Otac učenice me davio, jedva sam preživeo!

Prosvetni radnici Aranđelovca organizovali su protest jer je izostala reakcija nadležnih kad je njihovog kolegu napao roditelj učenika.



Naveli su da su školske uprave nemoćne jer ne postoji mehanizam za zaštitu nastavnika, već samo učenika. Incident se desio u OŠ „Milan Ilić Čiča“, kada je nastavnika matematike Miloša Petrovića davio otac jedne učenice jer joj je oduzeo mobilni telefon.

- Nakon više mojih upozorenja, napominjem, ne samo posle tog časa matematike već i čestih žalbi samog odeljenjskog starešine na njeno ponašanje i korišćenje mobilnog telefona, odlučio sam da od učenice zatražim da mi preda telefon, što je ona i učinila. Nakon završetka časa učenica je zatražila da joj vratim telefon. Odbio sam, rekavši joj da zna kakva su pravila u školi - rekao je Petrović za portal Gradski biro.



On je rekao da ga je sačekao otac te učenice, koji ga je pitao: „Kakav to problem ti imaš sa mojom ćerkom, zašto mi maltretiraš dete?“:

- Drsko me prekinuo: „Vraćaj telefon!“ Odbio sam. S obe ruke uhvatio me je za vrat, pribio uz prozor, i počeo da steže. Kroz zube je govorio: „Znaš da ću da te udavim, barabo!“. Kad sam već počeo da gubim svest, trgao sam se bočno i skliznuo niz staklo na pod.

Autor: E.K.