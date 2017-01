PROŠLA KROZ PAKAO: Muž je tukao brutalno i mene i decu

Suprugove batine trpim od osmog meseca trudnoće sa starijim detetom. Nasilnik me je besomučno tukao. U početku sam ih dobijala bar jednom mesečno, a potom skoro svakog dana.



Ovako drhtavim glasom za Kurir počinje svoju ispovest Tatjana F., još jedna u nizu žrtva porodičnog nasilja.

- Ubijao me je od batina, nikada iz straha nisam smela da odem kod doktora na pregled, a posebno sam se plašila da zovem policiju. Tukao me je zbog gluposti i najbanalnijih stvari. Bio je užasan, plašila sam se za život dece - priseća se kroz suze naša sagovornica.



Kaže da nije bio nasilan samo prema njoj već i prema deci, a posebno prema starijem detetu.



Preživela



- Starije dete je dobijalo batine stalno. Poslednji put me tukao jer detetova soba nije bila sređena. Užasno sam se osećala, postala sam depresivna, nisam videla izlaz iz te situacije. Nikad me nije udarao po licu, da se ne bi videli tragovi - kaže Tatjana.



Njen suprug ju je tukao i maltretirao pred decom, koja su bila izložena konstantnom stresu.

- Žao mi je bilo što deca sve to gledaju, ali najviše me je bolelo kada je njih tukao. Kad sam ih branila, i mene je udarao. Držao me je noću budnu namerno, maltretirao me kako je hteo. Jednom me je izvukao iz kreveta i bacio na pod. Tada sam mislila da je gotovo, da će me ubiti. Šutirao me je i udarao pesnicama. Hvala bogu kad sam to preživela - kaže jecajući sagovornica Kurira i dodaje:



Pronašle spas



- Tada sam rešila da stavim tačku na njegovu torturu i maltretiranje. Odlučila sam da zaštitim pre svega decu. Sada sam konačno pronašla utočište i mir u sigurnoj kući - kaže s olakšanjem Tatjana.



E.K.

http://chats.viber.com/kurir

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Shutterstock