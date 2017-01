PROVOKACIJA KOMŠIJA: Ubeđuju svet da je Tesla bio Crnogorac!

Slavni srpski naučnik Nikola Tesla zapravo je bio Crnogorac - ovu nečuvenu provokaciju izneo je u knjizi „Nikola Tesla se izjašnjavao kao Crnogorac“ crnogorski pisac Miroslav Ćosović, koji tvrdi da postoje razni tumači i tumačenja istorije, ali da ništa ne može promeniti činjenicu da su američki listovi krajem 19. veka neprestano Teslu navodili kao Crnogorca.

Sporno štivo... Ćosićeva knjiga o Tesli

Međutim, on ide i korak dalje i navodi da je i sam Tesla znao da se predstavi kao Crnogorac.- U brojnim američkim listovima u poslednjoj deceniji 19. veka Tesla je navođen kao Montenegrin, bar 100 puta su američki listovi uz njegovo ime dodali „Montenegrin“, a to je bilo jer im je sami Tesla tako govorio. Nesporno je da se u širem smislu tih godina Tesla ponekad izjašnjavao i kao Srbin, ali je uglavnom uz njegovo ime stajala usamljena nacionalna oznaka „Montenegrin“ - navodi Ćosović za portal Antena M i dodaje:- U knjizi sam dao dvadesetak faksimila iz američkih listova s kraja 19. veka. Natpisi u američkim listovima s kraja 19. veka u kojima stoji da je Tesla „young Montenegrin“, „Montenegrin by birth“, „Montenegrin electrical wizard“, „imaginative Montenegrin“ nepromenjivi su i večni. Istorija je nepromenjiva.Odluku da istakne da se slavni pronalazač izjašnjavao kao Crnogorac doneo je, kako kaže, kada je shvatio koliko je to važno ljudima sa zapadnog Balkana.- Pošto ljudi neprestano polemišu koje je nacionalnosti Tesla bio, ja sam im knjigom ugodio i pokazao da se on izjašnjavao i kao Crnogorac. Bezbrojni polemičari o Teslinoj nacionalnoj pripadnosti dobili su novu poslasticu. Istinitu, naravno - navodi Ćosović.On smatra da njegovu kontroverznu knjigu treba da ima svaka crnogorska kuća kao nepobitan dokaz da je veliki naučnik bio njihov sunarodnik.- Koliko Tesla pripada Srbima, isto toliko pripada i Crnogorcima - kaže on.Podsetimo, Tesla je rođen 1856. u Smiljanu, a preminuo 1943. u Njujorku i ostao je upamćen kao jedan od najpoznatijih srpskih i svetskih naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Inače, osim Crnogoraca, Teslu decenijama prisvajaju i Hrvati.

Matija Bećković

POMEŠALI GA S PUTINOM



Akademik Matija Bećković nasmejao se ovoj provokaciji iz Crne Gore, a zatim za naš list ocenio:

- Pomešali su Teslu s Putinom. Putin je Crnogorac, a ne Tesla. Ali pošto su Putinu udarili sankcije, sad su prešli na Teslu. Neće im proći pokušaj da prisvoje Teslu, jer im to ne daju Hrvati.

Direktor Muzeja Nikole Tesle

FALSIFIKAT I SENZACIONALIZAM



Branimir Jovanović, direktor Muzeja Nikole Tesle, kaže za Kurir da ovakve tvrdnje ne odgovaraju istini.

- Nisam video knjigu, te ne mogu detaljno da komentarišem, ali mi deluje da je reč o još jednom u nizu falsifikata i senzacionalističkih izjava - naveo je Jovanović.

