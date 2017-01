RAK JE MOGUĆE IZLEČITI ISHRANOM! Ovaj naučnik je odbio da ćuti, IZABRAO JE ISTINU I ZDRAVLJE ZA SVE!

On kaže da se CIA pojavila na njegovim vratima sa pitanjima. Kolege su ga upozorile da ne nastavlja sa svojim kontroverznim otkrićima.

Jedna od njegovih profesionalnih organizacija je razmatrala da ga izbaci zbog njegovog istraživanja, a nacionalni paneli ga sada ignorišu. Na kraju, Kolin T. Kembel se našao sam na raskršću i pitao da li da nastavi sa poštovanom akademskom karijerom ili da objavi svoja naučna otkrića koja se suprotstavljaju sa ustanovljenim principima ishrane, protivreče uputstvima vlade, pogrešno su shvaćena u medicinskim ustanovama i opovrgavaju marketinške tvrdnje velikih prehrambenih korporacija.

Kembel kaže da je odabrao istinu.

Profesor iz nutricione biohemije na Kornel univerzitetu, rekao je da je istraživanje dokazalo da konzumiranje životinjskih proizvoda, uključujući meso, ribu i mleko, pokreće hronične bolesti i oštećeno zdravlje, predstavljajući veći rizik nego nasleđe ili okolina.

On je povezao kazein, protein iz mleka sa rakom dojke. Njegov životni profesionalni fokus bili su rak i ishrana i Kembel kaže da je globalna i nacionalna borba protiv raka odabrala pogrešnog neprijatelja.

Iako je učen i otmen, Kembel nije uzdržan. Nestrpljiv je i nabusit. On isključuje sve oblike dijeta poput Atkinsonove, Paolove ili visokoproteinske dijete. Ne podržava proslavljene lekare koji prepisuju dijete sa divljim lososom, skupim travama i suplementima. On želi zdravlje za sve, a ne samo za one koji mogu sebi da priušte skupe farmaceutske proizvode.

Kolin Kembel opovrgava lekare kao pouzdane izvore nutricionih saveta za svoje pacijente. Oni nisu imali nikakvu nutricionu edukaciju u medicinskoj školi i nisu sprovodili laboratorijska istraživanja.

Kembel je međutim, proveo više od pet decenija istraživajući u laboratoriji, što je uglavnom finansirala javnost. Uporan je u tome da javnost mora da zna za njegove rezultate.

On tvrdi da ishrana može da spreči i izleči rak kao što može da spreči srčane bolesti. Po njegovim rečima, ishrana bogata životinjskim proteinima uzrokuje povećanu kancerogenu aktivnost.

Kembel je u laboratoriji dokazao da povećana konzumacija životinjskih proteina aktivira rak, dok smanjena konzumacija detoksikuje rak. Visokoproteinska ishrana povećava replikaciju ćelija i slobodne radikale kiseonika povezane sa rakom i starenjem.

Kembel smatra da same biljke mogu da nam obezbede sve proteine koji nam trebaju.

Ponašanjem i vaspitanjem, Kembel je ratnik. Odrastao je na mlečnoj farmi u Virdžiniji ubeđen da mleko ima nutritivnu vrednost.

Na početku svoje akademske karijere, istraživao je dijetetske proteine među decom sa Filipina i bio je iznenađen otkrićem da postoji visoka povezanost između konzumacije životinjskih proteina i raka jetre. Bio je još više iznenađen kada je pročitao rad koji su objavili naučnici u Indiji koji su povezali mlečne proteine sa rakom.

On kaže da je to u suprotnosti sa svim u šta je verovao do tada.

Kembel je napisao knjigu o ishrani (koja uključuje „celu hranu, samo biljke, bez mesa, ribe ili mlečnih proizvoda, bez ulja i prerađenu hranu“) i epidemiološkim studijama sa svojim sinom Tomasom pod nazivom Studija Kine 2005. godine očekivajući ograničenu publiku. Sada je ona prodata u preko milion kopija i prevedena na 25 jezika.

Kembelov nastavak knjige se pojavio 2013. godine i postao bestseler.



Nakon 50 godina nutricionih biohemijskih istraživanja, Kembel posmatra kazein kao jedan od najrelevantnijih hemijskih kancerogena ikad identifikovanih.

Nije bilo kliničkih ispitivanja većih razmera na ljudima kako bi se ispitivala efikasnost cele hrane, ishrane zasnovane na biljkama za prevenciju i terapiju raka; međutim, manja studija je pokazala da takva ishrana leči srčane bolesti kod pacijenata.

Greg Miler, izvršni predsednik Nacionalnog mlečnog saveta, grupe mlečne industrije, rekao je da je tvrdnja koja povezuje mlečne proizvode sa bolešću pogrešno tumačenje.

On tvrdi da ima više dokaza koji povezuju konzumaciju mlečnih proizvoda sa zdravljem i prevencijom raka.

Kolinov sin, Tomas Kembel, rekao je da je uloga ishrane u zdravlju jedno od najvažnijih pitanja današnjice, ali da je nutricionizam nešto što je zaboravljeno.

On je rekao da se zainteresovao za nutricionizam i zdravlje kada je 2001. pomagao ocu oko knjige.

Upisao se u medicinsku školu gde zaista nije dobio nikakvo znanje o nutricionizmu. Seo je i učio.

Seća se jednog predavanja sa druge godine kada je postavljeno pitanje da li postoje dokazi o tome da su srčana oboljenja povezana sa ishranom. Ćutao je tada, ali je kasnije izveo istraživanje i otkrio da je 75% ljudi koji su počeli sa ishranom radi prevencije, nastavilo sa tom ishranom.

Danas kao lekar, kaže svojim pacijentima, pa i deci da izbegavaju životinjske proizvode.

Ipak, potrebna su nasumična klinička ispitivanja većih razmera, rekao je on.

Edvar Đovanuči, profesor nutricionizma i epidemiologije rekao je da je ishrana glavni uzrok lošeg zdravlja širom sveta. Njegova istraživanja se podudaraju sa Kembelovim.

Međutim, i kao podržavalac Kembelovog rada, Đovanuči je rekao da je veza između kazeina i raka dojke redukcionistička i da ne mora da uzrokuje druge nutricione sinergije. To tvrdi čak i Kembel, ali dodaje da dokazi iz laboratorije ukazuju na povezanost.

Đovanuči smatra da je najgora stvar u zapadnoj ishrani što jedu previše, a ne zato što konzumiraju kazein. Ipak, uprkos tome, on je rekao da u mleku nema nutricionih dobrobiti koje nisu dostupne u biljkama.

U javnosti se i dalje preporučuje konzumacija životinja iz komercijalnih interesa. Dok je mleko bolje od zaslađenih napitaka, istraživanja pokazuju da mlečni proizvodi ne poboljšavaju kosti u kasnijem životu.

Zapravo, istraživanja su pokazala da je povećana konzumacija mleka povezana sa rizikom osteoporoze u kasnijem životu.The Cornell Chronicle, koji objavljuje Kornel univerzitet, rekao je da će objaviti Kembelov članak na proleće. Osoblje je Kembelu poslalo kopiju članka, ali na kraju ipak nije objavljen bez objašnjenja. Kembel je rekao da je ovo samo još jedan od primera pritiska industrije na univerzitet.

Kembel smatra da Kornel pokušava da ga diskredituje.

Kada se vratio iz Kine nakon što je obavio svoju masovnu epidemiološku studiju, CIA se pojavila na njegovim vratima.

On je rekao da su mu ponudili pomoć oko prevođenja, ali da je odbio tu pomoć.

U svojoj knjizi, Kembel je pisao o naporima ključnih ljudi u Američkom društvu za nutriciju da ga eliminišu iz članstva.

Danas, Kembel cirkuliše između domova u Njujorku i Severnoj Karolini i održava brojna predavanja. On je uporan u svom zalaganju za ulogu vlade u politici javnog zdravlja i nutricije, tvrdeći da vlada ignoriše nauku i pridaje mnogo značaja korporativnim istraživanjima.

Ogromna, globalna ekonomija širi se preko poljoprivrede, useva, stoke i agrohemijskih korporacija do medicinskih ustanova, uključujući bolnice, drogu i farmaceutske kompanije. Ta ekonomija, prema Kembelu, bazira se na ustanovljenim uputstvima ishrane koja pozivaju na konzumaciju mesa i mleka. On je rekao da hemoterapija nije dobar pristup, kao ni radijacija i operacija, tvrdeći da je javnost u zabludi sa tragičnim posledicama.

