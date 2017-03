RAT ZA SRPSKU POTENCIJU: Evo zašto sve više mladih otkida na KAMAGRU i slična pomagala!

Beogradski penzioner R. J. (70) nije želeo da mu u Njuzviku napišemo puno ime i prezime. Iako se, kaže, nema čega stideti kad govori o sopstvenom seksualnom životu. Sa svojom 25 godina mlađom lepšom polovinom već dve godine, otkako žive zajedno, vodi ljubav tri puta nedeljno.



„Radim honorarno, pa nemam vremena da činim to svaki dan. Jer za dobar seks dokolica je najvažnija. Navikao sam na visok standard, a penzija, i pored činjenice da sam radni vek uglavnom proveo kao rukovodilac, ne može da zadovolji moje hedonističke potrebe. Žena s kojom trenutno delim krevet veoma me uzbuđuje. Ipak, zbog krštenice ne mogu više, kao što sam to nekada radio, da nešto sa strane ubodem!“, jada se R. J.



Nakon jadanja vraća se osnovnoj temi teksta. Najpoznatije svetske tablete za erektivne smetnje „vijagru“ i „cijalis“ R. J. je probao pre dve decenije, prilikom boravka u Kanadi i SAD. Tada mu, kako kaže, „vijagra“ umalo nije došla glave. „Strefio me je infarkt.



Zbog prevelike želje malo je falilo da odem bogu na istinu. Mada, što sam stariji, sve više sam ubeđen da je smrt tokom polnog odnosa najlepši rastanak sa ovozemaljskim životom!“ Najzadovoljniji je, kaže, indijskom „kamagrom“. Ona mu, na najbolji mogući način kad je seks u pitanju, pruža osećaj slobode i spontanosti.Prvo što će svaki farmaceut, urolog, seksolog, pa čak i lekar opšte prakse kazati neiskusnom pacijentu koji želi da isproba neku od pilula, odnosno dodatak ishrani koji će mu omogućiti postizanje bolje erekcije, jeste da nije dovoljno samo popiti tabletu...

Autor: Foto: Profimedia