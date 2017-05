POTRESNO: Kao BEBU ju je u ratu SPASAO SRPSKI VOJNIK, a sa 16 je rešila da sazna celu ISTINU o sebi!

Ona je odlučila da sa 16 godina potraži svoju porodicu, a DNK analizom je dokazano da je ćerka Muhameda i Senade Bećirović. Međutim, njena potraga je bila užasno naporna i neizvesna jer se sve vreme susretala sa lažima i nerazjašnjenim pitanjima.

Srpski vojnik Milenko Vidaković je spasio ovu bebu koja je imala 11 meseci iz zapaljene kuće u okolini Zvornika tokom rata, a onda je odneo kod svoje majke. Senidi je uvek bilo žao što ovaj vojnik nije doživeo da joj kaže istinu i da mu se ona zahvali što joj je spasio život.

- Žao mi je što je poginuo, jer mnoge stvari bi mi on mogao reći. On je sada mrtav i teško da sa te neke strane mogu bilo šta da čujem. Zahvalna sam mu do kraja života. Ipak je on mene spasio. Nebitno da li je Srbin, da li je musliman, ispao je čovek. Mogao je da me ostavi da umrem - istakla je Senida.

Dete koje je na neverovatan način preživelo rat, usvojili su u Beogradu, gde je živela pod imenom Mila Janković. Ona je uspela da pronađe svog oca i . Svog oca je pronašla 2008. godine koji je tada živeo u Nemačkoj, ali sa njim nije ostvarila nikakav dublji odnos. Preselila se pre nekoliko godina u Sarajevo kod tetke gde je nastavila svoje školovanje.

- Moj život u Beogradu je bio predivan. Imala sam sve, išla u školu. Imala sam srećno detinjstvo. Putovala sam svuda. Uglavnom, srećno sam dete, što kažu rođena pod srećnom zvezdom. Oni su meni pružili svu ljubav. Imali su dva sina i svu ljubav koju su sinovi imali, pružili su i meni. Tako da ću im uvek biti zahvalna. I ne gledam sa te neke strane da je moj život bio bezveze, jer su Srbi. Ja znam iz priča šta se ovde dešavalo i kako je to bilo, ali ja bar gledam da čovek ne treba da se gleda po toj nekoj nacionalnoj strani. Bitno je da je on čovek, da ima srce, i to je to - rekla je svojevremeno ova devoka

Ipak, kasnije je saznala deo istine o sudbine svoje poredice.

Posmrtni ostaci njene majke Senade Bećirović pronađeni su u Capardama kod Kalesije, nedaleko od njihove porodične kuće. DNK analizom je nesumnjivo potvrđeno da riječ o Senidinoj majci. Njeni posmrtni ostaci su.

Senidina sestra Sanda (1988), koja je također nestala tog maja 1992. godine, nije pronađena.

– Da, majka je pronađena, a sestra nije, kazala je kratko Senida.

Senida Bećirović danas živi u Sarajevu. Senidina priča još nije završena. Sudbina njene majke, za kojom je tragala sve ove godine, sada je poznata. Ostalo je još jedno pitanje: šta se desilo njenoj sestri Sandi? Je li ubijena zajedno s majkom ili odrasta negdje pod drugim imenom?

