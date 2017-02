RAZVEDRAVANJE NAKON HLADNOG I MAGLOVITOG JUTRA: U Srbiji danas sunčano i toplije, do 13 stepeni

U ostalim krajevima pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče i tokom noći očekuje se postepeno naoblačenje sa severozapada. Vetar slab i umeren, jugozapadni, uveče i noću u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od -5 do 0 C, najviša dnevna u većini mesta od 7 do 13 C, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije.

U Beogradu se ujutru, a u nižim delovima grada i pre podne očekuje magla, tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo.

Uveče i tokom noći postepeno naoblačenje. Vetar slab, jugozapadni, uveče u skretanju na severozapadni.

Jutarnja temperatura od -2 C do 0 C, najviša dnevna oko 10 C.

Za vikend umereno i potpuno oblačno i hladnije, u centralnim i južnim krajevima mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, zatim uglavnom suvo i toplo sa maksimalnom temperaturom oko i malo iznad proseka.Krajem perioda oblačno sa kišom.

