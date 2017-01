RHMZ UPOZORAVA NA NOVI LEDENI TALAS: Sutra STIŽU SNEG i LEDENI DANI, biće opet do MINUS 10 Društvo 14:16, 15.01.2017. 5

Naredne sedmice, od 16. do 22. januara, u većini mesta na području Srbije očekuju se ledeni dani sa najnižom temperaturom od -10 do - 4, lokalno i nižom, a najvišom od minus četiri -4 do nula stepeni.

Od ponedeljka do četvrtka, od 16 do 19. januara, povremeno sneg, u nižim predelima manje povećanje visine snežnog pokrivača, a na planinama jak vetar, stvaranje snežnih nanosa i povećanje visine snežnog pokrivača od 10 do 30 centimetara.

Vreme sutra

U Srbiji će u ponedeljak ujutru ponegde po kotlinama i u nižim predelima biti magla, naoblačenje sa slabim snegom sa jugozapada u toku dana proširiće se na ostale krajeve uz manje povećanje visine snežnog pokrivača.Vetar slab i umeren, istočni, u Podunavlju, Pomoravlju i na planinama u pojačanju.

Najniža temperatura od -12 do - 4, najviša od -3 do jedan stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će sutra ujutro u pojedinim delovima grada biti magla. U toku dana pretežno oblačno, pre podne suvo, posle podne i uveče povremeno slab sneg. Vetar slab i umeren, istočni, posle podne u pojačanju. Najniža temperatura oko -4, na periferiji do minus sedam -7, najviša oko nule.

RHMZ je upozorio da će u većini mesta na području Srbije naredne sedmice biti snežnih padavina i ledenih dana. U Srbiji se, prema izgledima vremena za naredni period, naredne sedmice u većini mesta na području Srbije očekuju ledeni dani sa najnizom temperaturom od -10 do -4 stepena lokalno i nižom, a najvišom od -4 do nula stepeni.

Od ponedeljka do četvrtka povremeno sneg, u nižim predelima manje povećanje visine snežnog pokrivača, a na planinama jak vetar, stvaranje snežnih nanosa i povećanje visine snežnog pokrivaca od 10 do 30 centimetara. Od petka suv

