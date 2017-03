Roditelji, ove fotografije nikako ne objavljujte na Internetu!

Bez obzira na to da li su u pitanju prvi koraci, polazak u školu, prva petica, neodoljiv dečji ples, recitacija ili neki duhovit crtež, često ne možemo da odolimo a da te posebne trenutke ne podelimo sa drugima. Tako uspevamo da izmamimo osmehe članovima svoje šire porodice i prijateljima koji nisu u prilici da često viđaju naše mališane.



Međutim, Internet nije uvek bezbedno mesto, a to šta će se na njemu naći zavisi isključivo od nas!



Zato, s puno ljubavi beležite dragocene porodične trenutke, ali imajte na umu da su neke od tih fotografija namenjene isključivo porodičnim foto-albumima, a ne i društvenim mrežama.



Evo koje fotografije nikako ne bi trebalo da objavljujete na Internetu:

Fotografije tuđe dece



Kada je reč o objavljivanju fotografija mališana na Fejsbuku, Tviteru i Instagramu, roditelji imaju različite stavove, zbog čega ne bi trebalo olako da objavljujete fotografije s dečjih rođendana. Moguće je da nekim roditeljima dece koja se na njima nalaze to neće prijati.

Fotografije škole koju dete pohađa



Svi želimo da mislimo o školi kao o bezbednom mestu, ali je činjenica da ona to često nije. Zbog toga bi trebalo sačuvati fotografije škole koju pohađa vaše dete za porodični album i što dalje od očiju neznanaca i poznanika u koje nemate poverenja.

Fotografije na kojima deca ne nose odeću



Razlog je očigledan. Koliko god vaši mališani bili simpatični tokom kupanja, trčkaranja po plaži ili igri tokom toplih letnjih dana, postoje ljudi koji bi lako mogli da zloupotrebe fotografije koje su tada nastale.

Fotografije na kojima je puno ime deteta ili link ka njegovom profilu (ukoliko ga ima)



Bez obzira da li je reč o fotografiji nasmejanog mališana koji ponosno pokazuje svoj domaći zadatak ocenjen peticom ili nečim drugim što vas čini ponosnim, trebalo bi izbegavati pružanje mogućnosti svakome da sazna lične podatke vašeg deteta. Uz to, ukoliko je mališan dovoljno veliki da ima profil na društvenim mrežama, nepoželjno je dodavati i link ka njegovom profilu jer će ga to učiniti ugroženijim za komunikaciju s neznancima.

Fotografije koje vaše dete ne želi da drugi vide



Ukoliko verujete da vaš mališan ne bi želeo da se na Internetu nađe fotografija koja mu se ne dopada, nemojte je objavljivati. Iako su u očima njihovih roditelja deca uvek najlepša i najuspešnija, mališani bi se mogli osetiti loše ukoliko na Fejsbuku osvane njihova fotografija na kojoj imaju previše bubuljica ili koja je svedok da su na nekom takmičenju zauzeli poslednje mesto.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Shutterstock