SAJAM TURIZMA: Letujte do 50 odsto jeftinije

Pod sloganom „Uživajte na vreme“, juče je u Beogradu počeo 39. međunarodni sajam turizma. Premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je otvorio sajam, rekao je da turisti u svetu traže nove destinacije i da je to velika šansa Srbije.



Na sajmu će se od 23. do 26. februara predstaviti 1.100 izlagača iz 56 zemalja, a prvi put ove godine svoju turističku ponudu predstaviće i Rusija i Kina. Sajamski popusti na turističke aranžmane kretaće se, kako je najavljeno, od pet do 50 odsto, a zemlja partner ovogodišnjeg sajma je Crna Gora, od koje je, prema rečima premijera, Srbija prošle godine od turizma zaradila 200 miliona evra više.



Kinezi siti Evrope



- Čuo sam da imamo pet puta više gostiju nego u Zagrebu, ostalih brojeva se i ne sećam - rekao je u šali premijer i dodao:

- Oni koji najviše putuju, a to su pre svega Kinezi, po deset puta su bili u Parizu, Londonu, Beču... Oni traže nove destinacije, a naše područje, region zapadnog Balkana i Srbija, jesu područja koja oni žele da vide. Naše je da garantujemo punu stabilnost, da pokažemo gostoljubivost, da pokrijemo sve destinacije infrastrukturno, da imamo najbolje kapacitete, pa ćete videti kako brojevi mogu da rastu - rekao je Aleksandar Vučić.



Premijer je pomenuo i vaučere za letovanje građana u Srbiji, za koje je izdvojeno 70 miliona dinara više nego prethodne godine, i naveo da je interesovanje građana dva puta veće u odnosu na prošlu godinu.



Domaći turizam



- Nekad su se meni i ministru Rasimu na tu ideju smejali, a ja sam tu ideju čuo od slovačkog premijera Roberta Fica, koji mi je rekao da su i Srbija i Slovačka zemlje bez mora, te da zato moraju da imaju drugačiju turističku ponudu, ali i da svoje građane uvere da je lepo odmarati se u svojoj zemlji - ispričao je premijer. Posetioci sajma kažu da je ponuda bila nešto bolja prošle godine, ali da se, bez obzira na to, mogu naći zanimljivi turistički aranžmani. Ipak, neki su se kući vratili razočarani jer su, kako kažu cene jake.

Mali čas istorije Premijer vučić propitivao gradonačelnika o nemanjićima

SINIŠA, DA NAUČIŠ TO BOLJE!



Gradonačelnik Beograda Siniša Mali nije se proslavio na iznenadnom propitivanju, pa ga je premijer vratio na popravni. Obilazeći Sajam turizma, Vučić je oduševljeno listao kapitalno izdanje „Vladari Srbije“, a onda se iznenada okrenuo ka Malom i pitao ga o lozi Nemanjića. Umesto da odgovori, gradonačelnik se pravio da nije čuo pitanje.

- Baš vam je prelepa knjiga - pokušao je da se izvadi Mali, ali je Vučić nastavio s propitivanjem o rodbinskim vezama među najznačajnijim vladarima srednjovekovne Srbije.



Pošto se Mali uopšte nije proslavio odgovorima, Vučić nije mogao da sakrije razočaranje.

- Ne valja to, Siniša. Moraš to da naučiš.



I.K.

Autor: Foto: Dragana Udovičić