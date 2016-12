ŠARČEVIĆ: Novi konkurs za nauku na proleće

Šarčević je prilikom posete Institutu "Mihailo Pupin" u Beogradu rekao da je taj institut ponudio jedan od boljih predloga, ali da će i drugi instituti učestvovati u tome, a definisaće se u kom procentu se "ide" kroz institucije, u kom procentu se ostvaruju sopstveni prihodi učešćem na tržistu, a u kom procentu se novac dobija preko konkursa.

On je naveo da je važno da se više popularišu instituti koji ostvaruju rezultate poput "Pupina", koji obeležava 70 godina rada."Mnogi instituti ne mogu da ostvare ovakav nivo, on je jedan od najuspešnijih naučnih institucija u jugoistočnoj Evropi, ima priznanja, izvozno je orjentisan i ostvaruje velike prihode, radi za sve sisteme", istakao je ministar.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

On je ukazao da će se sprovesti reorganizacija instituta, jer ima onih koji su manje uspešni, a postoje i oni koji mogu da se ugledaju organizaciono na to kako se radi u Institutu "Mihailo Pupin"."Imaćemo seriju sastranka ovih dana sa institutima kako bi dobre modele prakse poput Pupina primenjivali na slicnim i srodnim fakultetima. Ono šsto stvara novu tehnolosku vrednost mora biti prvi interes drzave", istakao je on.

Ministar je naveo da taj institut učestvuje u više od 60 projekata na evropskom nivou."Ovo je jedan veliki inkubator odakle mogu mnogi da nauče i primene modele, jedna fenomenalna fabrika znanja i primenjenih modela koje cela država koristi već decenijama", rekao je Šarčević.

On je naveo da Institut "Mihailo Pupin" zarađe oko 30 miliona evra godisnje, od čega je 10 odsto prihod sa međunarodnog tržista.Ima više od 400 zaposlenih i još toliko iz dugih sektora koje angažuje kao saradnike.Kako je istakao, sredstva ministarstva nisu velika, "ali su kao impuls dovoljna za osnovne istraživačke projekte".Ministarstvo za taj institut mesečno izdvaja 16 miliona dinara.

Autor: Tanjug,Foto: Tanjug Zoran Žestić