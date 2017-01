SEĆATE LI SE BEOGRAĐANINA KOJI UŠTEDI 1.000 EVRA ZA 3 MESECA? Evo šta na sve to kaže njegova DEVOJKA

Priča o Beograđaninu koji je za tri meseca uštedeo 1.000 evra iako ima platu od 42.000 dinara podigla je prašinu na društvenim mrežama, a mnogi su se u komentarima zapitali ko je devojka ovog "štediše" i šta ona kaže na sve to?

Devojka mladića čiji saveti za čuvanje novca su privukli pažnju čitave Srbije objasnila je detalje ove tromesečne štednje i pokušala da odgovori na neke od nedoumica koje su njegove tehnike izazvale.

- Tih famoznih 1.000 evra, i svaki novac koji ubuduće on ili ja budemo uštedeli ćemo potrošiti zajedno. Oboje smatramo da je kod parova koji zajedno žive podela na "moje" i "tvoje" besmislena, pogotovo ako imaju slična primanja, što je kod nas slučaj - objašnjava Beograđanka (29) i dodaje da je im je za sada prvo u planu zajedničko putovanje na proleće.

- I do sada smo od novca koji se uštedi putovali, ali to su uvek bile manje sume. Meni je velika želja da otputujem u Kinu, pa planiramo da skupimo dovoljno za to putovanje - kaže ona.

Ova devojka naglašava da oboje imaju veliku sreću što im roditelji finansijski pomažu.

- I moj momak i ja imamo mlađe roditelje koji i dalje rade i pristojno zarađuju. Moji meni daju novac za stan, njegovi pomažu oko računa. Finansijski su stabilni i mogu to sebi da priušte, nema tu nikakvog iskorišćavanja, svašta, pa i mi ćemo njima pomagati kada za to dođe vreme - kaže ona.

Ona ističe i da se ne stidi što njoj i njenom partneru roditelji pomažu, i da u tome ne vidi nikakvu sramotu i to iz jednog razloga.

- Sramota bi bila da nas roditelji izdržavaju a da mi sedimo kod kuće i vičemo da nam je ispod časti raditi za 30 hiljada. Ovako je to pomoć nekoga ko nas voli i želi nam najbolje - a mi vrlo dobro znamo kako ćemo im to jednog dana uzvratiti. Ja, uz fakultet, radim od svoje 20. godine, on takođe. Živimo u Srbiji, standard je očajan, i uz sve napore, rad i dobru volju, pristojne plate, od kojih bismo mogli lagodno da živimo, plaćamo stan, jedemo, putujemo, izlazimo i plus uštedimo ni za ovih 10 godina nismo uspeli da steknemo - iskrena je Beograđanka.

Ona priznaje da sama nije vična štednji, i da je za sumu od 1.000 evra zaslužan isključivo momak sa kojim živi.

- Iako novac koji zajedno zaradimo, zajedno i trošimo, uštedeo ga je on. Sam. Da sam ja bila "šef štednje" u kući za tri meseca bih skupila možda 100 evra - kaže ona u šali.

Podsetimo, mladić (32) uspeo je da za tri meseca uštedi 1.000 evra, iako na redovnom poslu prima platu od samo 42.000 dinara. Ovu sumu skupio je za tako kratko vreme pre svega zahvaljujući načinima da dodatno zaradi, ali i pomoći svojih bližnjih kada je reč o svakodnevnim troškovima. Ipak, neke od njegovih trikova za štrednju mogao bi svako da primeni.

