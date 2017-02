SKANDAL U IGRAONICI: Zli klovn napao dečaka

Animator igraonice „Mali grof“ u Novom naselju u Valjevu, umesto da uveseli mališane, ošamario je devetogodišnjeg dečaka tokom rođendanske proslave!



Desanka Mirjanić, dečakova majka, tvrdi da je njenog sina udario penzioner Z. M. (65), koji inače nije zaposlen u igraonici, već tu povremeno radi kao animator. Ona ističe da nakon incidenta nisu dobili čak ni izvinjenje vlasnika igraonice u Novom naselju, kome je pomenuti Z. M. u stvari tast i koga povremeno angažuju kao klovna za rođendanske žurke.



Neverica



- Suprug i ja smo bili u susednoj prostoriji, namenjenoj roditeljima, a kad smo došli po sina, bio je uplakan i preplašen. Kroz suze nam je ispričao da ga je jedan stariji čika ošamario. Dete je bilo u šoku, a mi smo ceo slučaj odmah prijavili valjevskoj policiji - rekla je za Kurir Desanka.



Mesto incidenta... Sporna igraonica

Slaba kontrola

ZA IGRAONICE NEMA POSEBNIH USLOVA



U Valjevu već godinama radi nekoliko igraonica, u kojima se proslavljaju dečji rođendani. Za one kojima je to dopunska delatnost skoro da nema nikakvih ograničenja. Tako od vlasnika tih objekata nijedna inspekcija ne traži dodatne uslove, a ne postoji ni obaveza da u igraonicama s decom rade kvalifikovani ljudi.

Roditelji mališana odmah su pronašli čoveka koji radi kao animator i, prema njihovim rečima, on nije negirao da je udario njihovo dete.- On nam je priznao da ga je ošamario, tvrdeći da je pre toga deset puta opomenuo našeg sina jer je bio jako bezobrazan, pošto je, navodno, zajedno s bratom od tetke stalno ulazio i izlazio iz toaleta. Poslednji put ga je čak i zaključao u toalet, a kada je dete pokucalo da mu se otvore vrata, taj čovek mu je udario šamar - u neverici navode roditelji dečaka.Vlasnik igraonice Vidoje Simeunović kaže da ne može da tvrdi da je došlo do incidenta „jer to nije video“.On je, međutim, potvrdio da nema posebno zaposlenog vaspitača ili pedagoga, već da decu na rođendanskim proslavama čuvaju i animiraju on i njegova supruga, koja je prosvetni radnik, ali nije želeo da otkrije u kom svojstvu je tokom incidenta među decom boravio penzioner.Informacija da je penzioner radio kao animator Kuriru je potvrđena u valjevskoj policiji, koja je od njega uzela izjavu, a ceo slučaj biće prosleđen osnovnom tužilaštvu u Valjevu na dalje postupanje.- Naš sin je i dalje preplašen, shvatio je da su igraonice mesto gde se biju deca, i kaže da više neće da ide na takve rođendane. Ja apsolutno više nisam sigurna gde decu šaljemo i ko o njima brine ako roditelji nisu na rođendanu - kaže majka dečaka.

