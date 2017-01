SKANDAL U MEDICINSKOJ ŠKOLI U ĆUPRIJI: Obarajte studente da uzmemo lovu

Dragoslav Ilić, direktor Visoke medicinske škole strukovnih studija iz Ćuprije, uputio je profesorima skandalozan mejl u kom traži od njih da obaraju studente zbog teške finansijske situacije u kojoj se škola nalazi!



Kako je Ilić naveo u mejlu koji je procurio u javnost, ukoliko profesori ne budu pooštrili kriterijume, direktor će biti prinuđen da im smanji plate! Narodski rečeno, poruka je da obaraju studente i posle im uzmu lovu za školarine.



Oštro upozorenje



- Verujte mi da su uzaludno dobri upisi na svim nivoima. Mi taj novac vraćamo zbog mnogo dobre prolaznosti studenata. Svi studenti koji su prešli iz godine u godinu imaju 60 ESPB. To školu mnogo košta. Ja vas na vreme upozoravam da, ukoliko se nastavi sa ovim prolazom, jedini način da opstanemo jeste da smanjimo plate! Naravno, ja to ne želim! - naveo je Ilić u pismu.



On kaže i da problem predstavlja to što ima mnogo studenata koji su zbog teške ekonomske situacije podneli zahtev za oslobađanje od plaćanja školarine. To, kako navodi, „topi“ profit.

- Želim da u januarskom ispitnom roku, koji će se kontrolisati preko službe za sistem kvaliteta, prolaznost bude manja za 20 do 30 odsto u odnosu na prošlu godinu. Ovo je u interesu svih nas - pripretio je Ilić.



Studenti su oštro reagovali i na društvenim mrežama najavili da će pokrenuti peticiju da se bahati direktor smeni:



Studenti ogorčeni



- A što se roka tiče - ne izlazite u januaru! Valjda će do aprila skupiti pare, te naprasno ponovo vratiti stare kriterijume. Briga njih za nas!



Direktor škole Dragoslav Ilić za Kurir je potvrdio da je profesorima dostavio uputstvo.

- Škola nije u finansijskim problemima. Godinu smo završili sa suficitom od preko 15 miliona dinara. To uputstvo sam profesorima dao jer su kriterijumi bili previše blagi i počele su da kolaju priče da je školu previše lako završiti. Uđeš, izađeš - i gotovo! - objašnjava Ilić, koji ne vidi nikakav problem u tome što je uradio.

NULTA TOLERANCIJA Ministar prosvete Mladen Šarčević za Kurir

TRAŽIĆEMO SMENU DIREKTORA





Ministar prosvete Mladen Šarčević u pisanom odgovoru za Kurir kaže da Vlada nema odrešene ruke da suzbije ove pojave, ali da će njegovo ministarstvo insistirati za smenom direktora škole u Ćupriji.

- Reč je o klasičnoj priči koja se manifestuje na jednom broju visokih škola. Od avgusta smo imali problema razne vrste s najmanje 10 takvih škola. Jasno je da se radi o manipulaciji i da će inspekcija ispitati slučaj. Takvo ponašanje je za svaku osudu. Međutim, po sadašnjem zakonu, ministarstvo nema veliku ulogu i moć, jer se oni kriju iza autonomije.

Ključ je u rukama saveta koji je direktora i izabrao. Većinu članova toga saveta biraju svi osim osnivača, a to je država, vlada. Sada država, kao osnivač, imenuje nove članove tog tela. Insistiraćemo da novi savet inicira smenu direktora. U ovakvim zakonskim okvirima osuda javnosti je snažan adut - navodi se u saopštenju ministra Šarčevića.





Nepotizam

ZAPOSLIO ĆERKU



Dragoslav Ilić u ovoj školi je zaposlio i ćerku, koja drži vežbe iz anatomije. Tvrdi da je sve po propisima.

- Nju je izabrala komisija, a ne ja! - objašnjava direktor.



Ilić je priznao i da protiv njega postoje prijave za seksualno uznemiravanje i mobing, ali kaže da mu to smeštaju neki profesori i bivša direktorka.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić