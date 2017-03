ŠOKANTNA ISPOVEST ČISTAČICE: Šef me hvatao za grudi i na silu mi skidao pantalone!

Pozvao me je da krenem za njim u bravarsku prostoriju. Mislila sam da me zove da mu nešto pomognem, da počistim. Međutim, čim smo ušli, zgrabio me je, bacio na sto, raširio noge i pokušao da me siluje!



Ovo za Kurir potresenim glasom priča S. S. (23), čistačica trolejbusa u pogonu GSP, koja je optužila poslovođu garaže „Dorćol“ Z. M. da je 14. januara ove godine pokušao da je siluje na radnom mestu.



Ona kaže da ju je i ranije uznemiravao lascivnim SMS porukama na koje nije odgovarala.



S. S. je rešila da za Kurir ekskluzivno opiše seksualno uznemiravanje poslovođe GSP.- Radila sam treću smenu kad se pojavio. „Dođi ovamo“, rekao mi je grubo. S obzirom na to da sam zaposlena u firmi koju je GSP angažovao za čišćenje, rekla sam mu da imam naređenje od šefa da se ne pomeram sa radnog mesta. „Ja kada te zovem, ima da dođeš! Ja sam tvoj šef, ako taj tvoj ima nekih problema, neka se meni obrati!“, prodrao se na mene - tvrdi nesrećna devojka, koja je bila zatečena grubošću kojom je ovaj to izgovorio.Pre nego što je shvatila šta se dešava, Z. M. ju je odveo u pomoćnu prostoriju u pogonu i stavio rezu na vrata.- Počeo je da me ljubi i da mi otkopčava pantalone. Gurnula sam ga tako da je skliznuo sa stola, ali povukao je i mene. Pali smo. Počeo je da me pipa po grudima... - isprekidanim glasom i uz gnušanje rekla je ova devojka, inače majka jednogodišnje bebe:- Nisam imala kud. Počela sam da se derem da me smesta pusti na miru, da ću haos da mu napravim. Drala sam se najglasnije što sam mogla i udarala po vratima. Bila sam strašno uplašena!Kako kaže, on je nekim čudom zaista i otvorio vrata. Ona je istrčala i pozvala policiju. Z. M. se, ne znajući za to, nakon nekoliko minuta pojavio u prostoriji u kojoj je bila sa kolegama i ponašao se kao da se ništa nije desilo.Priveden je na radnom mestu, a sprovedena je i unutrašnja kontrola.- Nedelju dana nije bio na poslu, a onda su ga prebacili u prvu smenu. Svaki dan na poslu sam bila pod stresom da li ću ga videti. Plašila sam se da po mraku idem pored prostorije u kojoj me je umalo silovao, kao i da boravim bilo gde sama, pa sam tražila premeštaj - kaže S. S. i ističe da, uprkos pritiscima, nikada neće povući tužbu:- Želim samo da se nijedna devojka više ne nađe u ovoj ili još goroj situaciji.

Direktor GSP „Beograd“

POLICIJA SE BAVI TIME



Željko Milković, direktor GSP „Beograd“, juče nije bio raspoložen da govori o ovom slučaju.

- Taj slučaj je predat policiji i zaista ne znam dokle se stiglo sa istragom, pa je ceo slučaj glupo komentarisati - rekao je i spustio slušalicu pre nego što smo stigli da da pitamo kako je Z. M. mogao da napreduje uprkos prijavama.

Nikola Antić, SOS

I RANIJE BIO PROBLEMATIČAN



Nikola Antić, predsednik Saveza ozbiljnih sindikalaca (SOS), kaže da je sindikat i ranije upozoravao na problematično ponašanje Z. M., ali on ne samo da nije bio kažnjen već je i unapređen.

- SOS je podneo zahtev da se Z. M. udalji sa radnog mesta do okončanja postupka, što nije prihvaćeno. Protiv njega smo 2015. podneli prijave zbog pretnji, a on je potom unapređen.

