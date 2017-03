ŠOKANTNO: U Vojsci Srbije žene preuzimaju primat nad muškarcima

Iako muškarci u Srbiji vole da ističu svoju mačo stranu i predstavljaju se kao jači pol, ove godine, prvi put u istoriji, na konkurs za Vojnu gimnaziju prijavilo se više devojčica nego dečaka!



Međutim, ne samo da su danas Srpkinje zainteresovanije za vojnu uniformu od muškaraca već su, kako tvrde upućeni, i istrajnije - ređe odustaju od vojnih obaveza koje su preuzele. Ove godine za Vojnu gimnaziju, od ukupno 867 kandidata, prijavilo se čak 454 pripadnica lepšeg pola, dok je prijavljenih muškaraca tek 413.



Jovan Krivokapić, portparol Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kaže da kod devojčica vlada veliko interesovanje za ovu školu još od 2014. godine, kad im je i data mogućnost da se tamo školuju.

- Do ove godine bilo je nešto malo više prijava muškaraca. No, devojke su verovatno prepoznale težnju da se vojni poziv približi i pripadnicama ženskog pola. Nas raduje ova okolnost i u interesu nam je da primimo najbolje i najsposobnije kandidate, bez obzira na pol - kaže za Kurir Krivokapić.



No, ne samo to! Devojke se, prema statistikama, sve češće prijavljuju i za dobrovoljno služenje vojnog roka. Prema rečima potpukovnika Darka Kovačevića iz Uprave za ljudske resurse Generalštaba VS, one su u tome daleko istrajnije i upornije od muškaraca, koji su nekad bili ponos naše zemlje.- Ponekad se dešava da se pojedinci, u momentu kada budu upućeni u jedinice, predomisle i obično, nakon 15 do 20 dana, osetivši da to nije za njih, prekinu služenje. Dame, s druge strane, istrajnije su u nameri da odsluže vojni rok do kraja. Manje ih je od muškaraca, ali su istrajnije! - istakao je Kovačević na seminaru „Regionalna vojna saradnja i bezbednosni izazovi“.Politički analitičar Aleksandar Radić kaže da je očigledno da se naše društvo malo promenilo i da dečaci u Srbiji više nisu što su nekad bili.- Ovi podaci daju najbolju sliku srpskog društva i mladih generacija. Alfa mužjake smo gurnuli u zapećak. I dalje smo puni lažnog mačizma i muškosti, ali realnost je drugačija. Naši mladići su se udaljili od vojske, dok su devojčice ojačale. Generalno, naše društvo je malo omekšalo! - zaključuje Radić.

Žarko Trebješanin

MUŠKI DA SE POSVETE KUĆNIM POSLOVIMA



Psiholog Žarko Trebješanin kaže da se veći broj ženskih kandidata za Vojnu gimnaziju može objasniti i teškom ekonomskom situacijom u zemlji.

- Deluje realno da ih je na to motivisala mogućnost da lakše dođu do posla. U svakom slučaju, primetno je da u našem društvu postoji trend da žene postaju muževnije, a muškarci ženstveniji, što samo po sebi nije loše, naročito u smislu kad bi se muškarci više aktivirali oko kućnih poslova i dece.

Kulturolog Ratko Božović

KONAČNO SE UKIDAJU PREDRASUDE



Kulturolog Ratko Božović kaže da ga ovaj novi fenomen izuzetno raduje, jer govori o tome da se u srpskom društvu menjaju predrasude o profesijama koje bi trebalo da budu rezervisane samo za muškarce.

- Ovo govori da se društvo menja nabolje. A razlozi što žene se sve češće školuju u Vojnoj gimnaziji i zauzimaju radna mesta u vojsci su verovatno to što su dodatno osnažile, ali i stoga što im vojska garantuje stabilno zaposlenje i napredovanje.





Činjenice

U VOJSCI VIŠE OD 200 ŽENA OFICIRA



- Više od 200 žena oficira ima u VS



- U 2016. godini 57 žena je dobrovoljno služilo vojni rok



- Zastupljenost žena u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije je 19,39 %



- Vojni propisi damama ne dopuštaju pirsing, napadnu šminku i drečavu boju kose



- Prihvatljivi su diskretna šminka i lakirani nokti, i male minđuše

Autor: Fonet,Foto: Aleksandar Jovanović,Foto: Printscreen