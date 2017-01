SPAS ZA BOLESNE GRAĐANE: Dobijamo šansu za novi život

Deset godina čekam na transplantaciju bubrega, deset godina se nadam da će me pozvati i reći: „Našli smo organ za tebe“. Sada sam presrećna, jer članstvom Srbije u Eurotransplantu napokon svi imamo mnogo veće šanse da to čujemo. Napokon imamo veće šanse za život.



Ovako za Kurir Sanja Bojić (45) iz Beograda komentariše vest da je Srbija postala pridruženi član Eurotransplanta, organizacije koja pruža usluge centrima za transplantaciju, laboratorijama i donorskim bolnicama u osam zemalja sa više od 135 miliona ljudi. Zahvaljući razmeni organa preko Eurotransplanta, svaki pacijent kojem je hitno potreban organ moći će da ga dobije u roku od 72 sata.

- Ulazak u evropsku mrežu donatorstva izuzetno je važan za Srbiju, jer otvara mogućnost da više ljudi brže dobije organ i samim tim šansu za život. Za bubrežne bolesnike posebno je važno da što ranije dobiju organ, jer dijaliza ostavlja trajne i užasne posledice po zdravlje. Ja sam na dijalizi od 18. godine - kaže Bojićeva.



Do sada je imala dve transplantacije, a na novu čeka deceniju.

- Ova organizacija je prilika da svi pacijenti adekvatno i brzo dođu do organa, ali što više ljudi i kod nas mora da potpiše donorske kartice. Teško je, imala sam užasno težak život, ali ne želim da kukam. One dane kad nisam na dijalizi pokušavam maksimalno da iskoristim, da se družim, izlazim i da se nadam da će doći dan kad ću moći da živim punim plućima - kaže Sanja.



Bord Eurotransplanta pre dva dana je u Austriji jednoglasno izglasao potpisivanje probnog ugovora sa Srbijom na godinu dana. Tokom tog vremena moraćemo da ispunimo određene uslove, a pre svega da povećamo broj sopstvenih donora. U ovom probnom periodu moći ćemo da „konkurišemo“ za donorske organe iz Evrope samo za posebne grupe pacijenata koji ne mogu da dobiju organ u našoj zemlji i za decu.

OVO MNOGO ZNAČI ZA SRBIJU



Pred bordom Eurotransplanta u Austriji naše ciljeve za ovu godinu predstavili su ministar zdravlja Zlatibor Lončar, državni sekretar doktor Vladimir Đukić i direktor Klinke za kardiohirurgiju KCS Svetozar Putnik.

- Ovo je veliki uspeh za srpsko zdravstvo. Naš zdravstveni sistem biće deo sistema EU. Očekuje se da ćemo za dva-tri meseca uskladiti standarde i potpisati ugovor s Eurotransplantom - rekao je ministar Lončar.

ČINJENICE



785 pacijenata čeka na presađivanje organa u Srbiji

5 transplantacionih centara trenutno postoji u Srbiji

150.000 ljudi u Srbiji ima donorsku karticu

7.000 transplantacija urađeno je u okviru Eurotransplanta prošle godine

50 godina postoji Eurotransplant

