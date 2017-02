SPREMITE SE ZA NOVI TEMPERATURNI ŠOK: Danas SNEG I NULA, a u PETAK i do 19 STEPENI

Duvaće slab, severni i severozapadni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Jutarnje temperature kretaće se od -2 C do 1 C, a najviša dnevna temperatura od 1 C do 4 C.

Beograd danas očekuje oblačno i hladno vreme i slab severozapadni vetar.Jutarnja temperatura kretaće se oko 0 C, dok najviša dnevna temperatura neće preći 3 stepena C.

Naredne nedelje očekuje se promenljiva oblačnost i topliji dani, uglavnom suvi, sa dužim sunčanim periodima.U subotu se prvo u severnim, a zatim i u ostalim krajevima očekuje jače naoblačenje sa kišom, snegom i osetnim padom temperature.

Nedelja donosi prestanak padavina.

