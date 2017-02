SRBIJO, POMOZI Samohrana majka: Dala sam bubreg ćerkici, da spasem sina treba mi 800 evra!

Sin mi je umirao na rukama. Sa svojih sedam meseci se bori za život. Za njegovu terapiju potrebno je od 50.000 do 100.000 dinara. Ja te pare nemam. Plačem svaki dan i molim se da moj anđeo ozdravi.



Ovako za Kurir priča samohrana majka dvoje dece Verica Janković (30) iz Kaluđerice. Ona je pre dve godine dala bubreg svojoj ćerki Ani (5). Sada se svim silama bori da sačuva sinčića Filipa.

- Rođen je sa srčanom manom, što niko nije mogao da ustanovi. Dva meseca nakon rođenja počeo je iznenada da se guši. Skroz je poplaveo. Bila sam van sebe! Odmah smo otišli u KBC „Dragiša Mišović“, gde su mi rekli da mi dete umire. Hitno je prevezen u Tiršovu, gde je operisan - priseća se Verica.



Sedmomesečnom Filipu za 27. mart zakazana je ugradnja bajpasa. Međutim, on do tada mora da prima terapiju i nemačke lekove, za šta majka nema novca.

- Imao je dve operacije srca, poslednja je bila pre dva meseca. Kao samohrana majka, jedva preživljavam, nemam gde adekvatno ni da ga okupam i operem, a kamoli za lekove. Očajna sam. Pre nepunih mesec dana zaposlila sam se u trafici i srećna sam zbog toga, bar nešto, plata je 26.000. Podstanari smo, živimo s majkom. Njena penzija je sedam hiljada, jer otplaćujemo kredit koji smo podigle kad sam ćerki donirala bubreg - navodi Verica.



Kako kaže, ne zna kome da se obrati za pomoć, ali nastavlja da se bori za svoju decu kao lavica:

- Filip mora da pije posebno mleko, koje košta 650 dinara. Imam još jednu kutiju u kući, ne znam kako ću da nabavim novu kad nemam ni 10 dinara u novčaniku. Ljubila bih i ruke i noge svakom ko bi nam pomogao, to su moji anđeli i njihovo zdravlje mi je najbitnije.

TELEFONSKI BROJ I UPLATA U BANCI



Vericu možete pozvati na broj 065/255-06-22, kao i 065/255-06-23, a njoj i deci možete pomoći uplatom na račun:

160-5100100927015-80 Banka Inteza

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: VESTI KURIR TV 24.02.2017

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Privatna arhiva