STEFANOVIĆ POSLE HAPŠENJA 30 SAOBRAĆAJACA U ČAČKU: Svako ko se ogreši o zakon moraće da odgovara

"Želimo da pošaljemo jasan signal javnosti da ne postoji bilo ko ko je nedodirljiv. Da ne postoji bilo ko ko može da se zaštiti značkom ili uniformom i da svako ko se ogreši o zakon zbog toga mora da odgovara", rekao je Stefanović, a preneo MUP.

Stefanović je rekao da će MUP tu vrstu kontrole pre svega sprovoditi u svojim redovima, odnosno "u redovima onih koji su zaduženi za sprovodjenje kontrole i sprovodjenje zakona, a onda, naravno, i svi ostali koji se budu ogrešili o zakon moraće da odgovaraju".



UHAPŠENO 30 POLICAJACA IZ ČAČKA: Uzimali mito da ne pišu saobraćajne prekršaje

.On je pozvao sve one koje imaju bilo kakvo saznanje o zloupotrebama u MUP-u da to prijave Sektoru unutrašnje kontrole."Policija neće dozvoliti da se takva vrsta zloupotreba nastavi", rekao je Stefanović.

Tokom akcije Sektora unutrašnje kontrole, na teritoriji Policijske uprave Čačak, danas je privedeno 30 aktivnih policajaca saobraćajne policije i tri bivša pripadnika MUP-a zbog sumnje da su primili mito i zloupotrebili službeni položaj.

