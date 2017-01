STRAHOTA U LOZOVIKU: Sin se skamenio klečeći, a majka se zaledila u krevetu

Majka i sin Angelina (80) i Živorad Tufegdžić (51) pronađeni su mrtvi pre dva dana u selu Lozoviku kod Velike Plane, a pretpostavlja se da su umrli od gladi i hladnoće!

Tela na obdukciji... Zet u suzama

Smrznuta tela nesrećnih ljudi pronašao je muž Angelinine starije ćerke i Živoradove sestre Dragane, Sreten Milivojević, a došao je na poziv zabrinutog komšije koji Tufegdžiće nije video danima.

- Kad sam došao, u kući je bio mrkli mrak, jer nisu imali struje. Dozivao sam ih bezuspešno, a onda sam od komšije uzeo sveću da bih bar nešto mogao da vidim. Angelina je ležala na krevetu, sa nogama na podu, umotana u ćebe, i bila je smrznuta, a u sobi prekoputa zatekao sam Živorada skamenjenog u klečećem položaju, bilo je jezivo! Odmah sam pozvao policiju - jecajući je rekao za Kurir Sreten Milivojević, koji živi na drugom kraju sela.

Ožalošćene... Ćerke preminule Angeline

Prema njegovim rečima, Angelina i Živorad su teško živeli, bez prihoda, a struju nisu imali već pet godina.

- Poslednji put smo se videli za Svetog Nikolu, u decembru. Možda su ležali tu mrtvi i deset dana! Supruga i ja teško živimo, pa nismo mogli finansijski da im pomažemo. Angelina i Živorad nisu mogli da primaju pomoć od Centra za socijalni rad jer je Angelina na svoje ime imala 60 ari placa, ali prošlog marta su dobili jednokratnu pomoć od 11.000 dinara i šporet na drva. Strašno je ovo što se desilo - kaže Milivojević i potreseno dodaje:

- Živorad je svojevremeno pričao da će i on umreti kad mu umre majka. Nije se nikad ženio i majka mu je bila sve. Eto, tako se na kraju i desilo.Angelina je imala i ćerku Mirjanu, koja je juče s mužem Dobricom Simićem bila na licu mesta kako bi sahranila majku i brata.

Komšije u žalosti POMAGALI KOLIKO SU MOGLI Komšije Tufegdžića u Lozoviku juče su bile duboko potresene. Kažu da su im pomagali koliko su mogli, ali da je situacija takva da niko od njih nije mogao stalno da im plaća račune i kupuje neophodne namirnice. - Koliko znam, nisu imali prihoda. Žika je ranije znao da ode do železničke stanice i isprati vozove, a potom bi se vratio kući. Bili su pokretni i jedan i drugi, ali, nažalost, ubila ih je nemaština, a bili su takvi da nisu hteli da prose unedogled. Neverovatno je da ljudi u 21. veku umiru od gladi i hladnoće - ispričala je komšinica.

ZIMA ODNELA JOŠ OSAM ŽIVOTA



13. januar

Meštanin sela Retkocera kod Medveđe Mitar Lj. (49) nađen je mrtav u snegu nedaleko od svoje kuće. Nađen je posle dvodnevne potrage, a njegov nestanak uočili su zaposleni u Centru za socijalni rad obilazeći stare i siromašne u planinskim krajevima. Mitar je živeo sam.



11. januar

Miroslav (64) i Ilija Mitić (89), otac i sin, pronađeni su mrtvi u svom domaćinstvu u Dugoj Poljani, selu u opštini Gadžin Han. Njihova tela pronašao je komšija iz susednog sela koji im je donosio hleb, nakon čega je obavestio policiju. Tri dana pre tragedije komšija je od preminulih primio poruku u kojem su ga molili da im donese hranu.



11. januar

Z. S. (58) iz poljaničkog sela Streška preminuo je u bolnici u Vranju, u koju ga je s promrzlinama samo dan ranije dovezla vatrogasno-spasilačka ekipa. Nesrećni čovek živeo je u veoma teškim uslovima.



12. januar

D. P. (61) pronađen je mrtav u sopstvenoj kući u Ćićevcu. Prema rečima komšija, D. P. je živeo sam u jako teškim uslovima i bez struje. Pretpostavlja se da je bio mrtav jedan dan pre nego što su ga pronašli.



8. januar

Badem Alijević (58) iz Vranja pronađen je mrtav u smetovima. Pretpostavlja se da je noću krenuo u šumu da naseče drva, pa da je pao i polomio butnu kost i nije mogao da se kreće. Pored njegovog smrznutog tela pronađena je samo testera.



7. januar

Zoran Dukić (40) iz sela Rača kod Kuršumlije pronađen je mrtav nedaleko od svoje kuće na Božić. Prema nezvaničnim informacijama, Dukić se u alkoholisanom stanju uputio ka kući, ali zbog niskih temperatura i visokog snega ostao je zaleđen u smetovima.



7. januar

Milojka Perović (54) bila je prva žrtva ovogodišnje oštre zime, a umrla je u noći između 6. i 7. januara od moždanog udara. Kako su putevi do sele Marovca u opštini Medveđa, gde je Milojka živela, bili zavejani, sa smetovima do dva metra, ekipa spasilaca nije mogla da se probije do nje na vreme.