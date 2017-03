SUTRA 25 STEPENI: Sunčano do nedelje, a onda VELIKA PROMENA! Društvo 16:06, 21.03.2017. 3

Duvaće slab do umeren vetar, koji će u donjem Podunavlju i na jugu Banata povremeno biti jak. Jutarnja temperatura biće od četiri do 13 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.

Foto: Tanjug/Jaroslav Pap

U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće oko 13, a najviša dnevna oko 25 stepeni.U Srbiji će do nedelje biti pretežno sunčano i toplo, s temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, u većini mesta izmedju 22 i 25 stepeni, u Timočkoj krajini oko 20, a samo će u subotu posle podne na zapadu i jugu Srbije biti promenljivo oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Od nedelje će biti promenljivo i hladnije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za sredu, 22. mart: Biometeorološka situacija pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim obolјenjima i varirajućim krvnim pritiskom.Meteoropatske reakcije moguće su u vidu nesanice i glavobolјe.

Autor: Beta,Foto: Tanjug Jaroslav Pap