SVAKO ČETVRTO DETE U SRBIJI IMA KRIVU KIČMU: Uvesti ormariće umesto teških torbi!

Ormarići u školama, koji bi pomogli deci da ne nose sve udžbenike, dugo su tema u prosveti. Statistika govori da četvrtina dece ima krivu kičmu, a jedan od razloga za to su i desetine knjiga u ruksacima. Najčešće se, kako piše portal 021.rs, radi o skoliozi, to jest krivljenju kičme u jednu stranu.



Tanja Crepulja jedna je od roditelja čije dete ide u školu bez ormarića. Njeno mišljenje je da bi ormarići bili od pomoći deci. Ona ističe da ima sreće što živi blizu škole, pa ne mora da pomaže detetu sa nošenjem torbe, ali da drugi roditelji to rade.

- Moj sin ide u drugi razred osnovne škole, svakodnevno nosi desetak knjiga i ta torba je prilično teška. Ima sigurno četiri kilograma - rekla je ona i dodala da njen sin nema problema s kičmom, ali da se preventivno bavi sportom kako bi sprečili ove probleme.



Jasmina Pastonjicki, predsednica aktiva direktora osnovnih škola u Novom Sadu, kaže za 021.rs da je problem ormarića finansijske prirode, kao i da u nekim školama nema prostora za to. Rešenje koje je ona predložila jeste da se roditelji više uključe u dečje obrazovanje.

- Pozivamo roditelje, pogotovo u prvom razredu, da s decom prate raspored časova i da ne nose sve knjige u torbi, drugo, da se učitelji dogovaraju i da neke radne sveske ostavljaju u ormarićima koje imaju u svojoj učionici - predložila je Pastonjicki i istakla da su u nekim školama postavljeni ormarići, ali da se škole razlikuju i po broju učenika, pa ni cena nije ista.



Specijalista medicine sporta u Domu zdravlja Novi Sad dr Zoran Šarčević kaže za novosadski portal da ovaj problem postoji godinama i da je to problem uprkos vežbama. Dodao je da je to problem zdravlja stanovništva i da bi o tome trebalo da se dogovore nadležna ministarstva kako da se deca edukuju a da ne nose tako težak teret.

- Merio sam težinu tih torbi, to bude između šest i devet kilograma, i to je i za odraslog čoveka mnogo da nosi stalno. Bavljenje sportom ne može samo po sebi da reši problem - rekao je dr Šarčević i istakao da su istraživanja pokazala da su deca koja treniraju plivanje takođe imala skoliozu, ali da bavljenje sportom ostaje preporuka.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Ekipa Kurira,Foto: Shutterstock