SVEŠTENIK MONSTRUM: Kinjijo me je i vređao, a kad sam zatrudnela počeo je HOROR

Kao devojčica maštala sam o budućem suprugu i zamišljala kako će izgledati. Najvažnije mi je bilo da bude dobar čovek. Udala sam se za popa, verujući da sam našla to što sam tražila. Međutim, umesto obećanog raja, dobila sam pakao - premlaćivao me je, vređao, pretio, nanosio mi bol!



Natalija Đ. je 12 godina bila udata za sveštenika.

- Psihički je počeo da me maltretira još dok smo bili u vezi. Kinjio me je. Omalovažavao. Vređao. Međutim, imao je i dobru stanu. Bio je fin prema vernicima. Volela sam da ga gledam dok ih je pažljivo slušao, savetovao i pružao im podršku - priča Natalija:



Napad besa



- Kada sam ostala u drugom stanju, počeo je i fizički da me maltretira. Dobijao je napade besa. Počeo je da nasrće na mene i da iz čista mira baca stvari po kući. Njegova netrpeljivost vremenom je postala sve veća i učestalija!



Godinama nije imala hrabrosti nikome da se obrati za pomoć.

- Živeli smo u malom mestu. Ljudi su u njega gledali pa skoro kao u boga. Niko nije znao šta se dešava iza zatvorenih vrata. On me je stalno uveravao da mi niko neće poverovati. „Ja sam ugledan i poštovan, a ti si niko i ništa! Bolje bi ti bilo da ćutiš! Svi će misliti da si luda!“



Dete sve gledalo



Dok je sveštenik u javnosti izigravao moralnog čoveka, u kući se pretvarao u monstruma.

- Poslednji put me je izudarao tako da sam mislila da neću preživeti. Slomio mi je nos. Celo lice bilo mi je krvavo. Butina mi je nedeljama bila plava od šutiranja. A najstrašnije je bilo to što je sa strane naše dete to sve gledalo i plakalo. Tada sam rešila da se borim za sebe i za njega. Izbor više nije bio patnja ili sreća, već život ili smrt! A to nije izbor! - zaključuje ova nesrećna žena.

Pobegla krišom

NAUČIO ME JE DA SE BOJIM



Natalija Đ. je pomoć potražila u sigurnoj kući u Beogradu.

- Mužu sam rekla da sam kod rođake. Ona mi je dala pare i došla sam u Beograd. U prvom trenutku sam bila toliko nesigurna u sebe, pa sam u savetovalištu rekla da moram da se vratim kući kako muž ne bi saznao da sam pobegla. To je strah govorio iz mene. Naučio me je da se bojim!

http://chats.viber.com/kurir

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Shutterstock