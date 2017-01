TAJNA: Kriju kupce državnih vila

Do isteka roka za prodaju 109 nekretnina stiglo je samo 29 ponuda, najviše za najskuplje lokale u centru grada, a prodato je i svih šest kuća na elitnoj lokaciji

Država je uspela da proda svih šest luksuznih vila u Ulici Beogradskog bataljona, koje koštaju od 310.000 do čak 409.000 evra, saznaje Kurir.



Za prodaju 109 državnih nekretnina stiglo je samo 29 ponuda, i to najviše za lokale, od kojih pojedini koštaju i do 222.000 evra, ali kupca su dobile i vile na Banovom brdu. U potrazi za srećnim kupcima Kurir je pitao Direkciju koliko su dobili prijava, za koje nekretnine i za šta je najveće interesovanje, ali smo samo dobili kratak komentar: „Odgovorićemo kada Komisija za prodaju završi rad jer mora da utvrdi činjenice na osnovu kojih mogu biti dati odgovori.“



Kvadrat kuća u Ulici Beogradskog bataljona je najskuplji, ali je reč o nekretninama na ekskluzivnoj lokaciji koje su zakupljivale poznate ličnosti.- Do kraja roka za podnošenje ponuda stiglo je 29 prijava. Najveće interesovanje je za poslovni prostor u Makenzijevoj i Beogradskoj ulici, a prodato je i šest kuća na Banovom brdu - rekao je za Kurir izvor iz Vlade Srbije.Kuće imaju poseban ulaz, prizemlje i sprat, kao i podrum, garažu i po nekoliko terasa. Pet imaju površinu od oko 182 kvadrata i koštaju oko 311.000 evra, dok je šesta, sa oko 202 kvadrata, procenjena na 409.000 evra. Nije poznato da li su kupci platili početnu cenu ili su morali da ponude više.Cena kvadrata 109 nekretnina je od 1.096 do 3.129 evra, a najveća je za lokale. Kvadratni metar poslovnog prostora od 34 kvadrata u Makenzijevoj košta oko 2.200 evra, a od 62 kvadrata oko 2.500. Lokali u Beogradskoj ulici od 53, 68 i 71 kvadrata prodaju se za 3.129 po kvadratu, ili od 165.000 do 222.000 evra.

