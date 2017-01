TRUDNICE ZAVEJANE I U BOLOVIMA Marica Rašić: Samo da mi dete preživi

Marica Rašić u sedmom mesecu trudnoće i njene dve ćerke od sedam i osam godina juče su treći dan zaredom bile zarobljene u planinskom selu Graovo kod Leskovca.

- Opkoljeni smo snegom i šumom, potpuno odsečeni od civilizacije. U sedmom mesecu sam trudnoće. Šta ako nešto, ne daj bože, krene po zlu?! Ne brinem za sebe, već za mališu, koga s toliko radosti iščekujemo - usplahireno za Kurir priča trudnica Marica Rašić, koja sa suprugom, dvoje male dece, ali i sa oko 200 meštana, čeka izbavljenje.

- Moje ćerkice Milica (8) i Anđela (7) su skromne, ne zahtevaju puno, ali situacija je prilično alarmantna. Polako nam nestaje hrane, a ništa bolje nije ni kod drugih. U selu imamo više male dece, ali i starijih ljudi. Polako nestaju kašice za bebe i lekovi za bolesne - dodaje ona. Marici je žao što nije bila u mogućnosti da ode kod lekara, jer je na kontroli trebalo da sazna pol deteta.

- U nedelju su iz Štaba za vanredne situacije poslali buldožder da očisti put, ali nisu uspeli da stignu do naselja - sa uzdahom kaže Marica.

Trgovište NIKO NE MOŽE DO NJIH U opštini Trgovište juče je proglašena vanredna situacija zbog toga što je od petka dve trećine opštine zavejano i odsečeno od sveta. Predsednik opštine Trgovište Nenad Krstić rekao je da je mehanizacija uspela da očisti od snega ulice u Trgovištu i puteve do nekih većih sela, ali da je najveći deo opštine i dalje pod visokim snegom i s neprohodnim putevima. - Oko dve trećine sela zavejano je već treći dan, a raščišćavanje puteva do njih nije moguće samo mehanizacijom kojom opština raspolaže, već je potrebna i pomoć države. Hitna pomoć u nekim mestima ne može da interveniše bez vatrogasaca-spasilaca - kazao je Krstić. J. P.

Republički hidrometeorološki zavod

U ČETVRTAK TOPLIJE, NOVI HLADNI TALAS U FEBRUARU



Crveni meteo alarm na snazi je do četvrtka ujutro, a novi hladni talas nas, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje u februaru.

- Do srede na području Srbije biće veoma hladno s jutarnjim temperaturama od minus 18 do minus 10 stepeni. U planinskim predelima jutarnje temperature očekuju se do minus 25, a najviše dnevne od minus 12 do minus pet stepeni, dok će od četvrtka temperatura biti u porastu - saopštio je RHMZ. Na Dunavu je zabeležena pojava leda na 20 do 60 odsto širine rečnog korita i narednih dana očekuje se povećanje gustine leda.



