TUŽNA ISPOVEST STUDENTKINJE: Pijani otac urinira po mojim stvarima

Život sa njim je veoma težak, majka je nezaposlena i ne preduzima ništa da mi pomogne, ako progovorim, on mi lupa šamare i maltretira me

Moj otac je alkoholičar, kada je pijan, strahujem šta bi moglo da se desi i šta će mi uraditi. Poslednjih nekoliko meseci njegovo ponašanje je nepodnošljivo. Ako progovorim, nalupa mi šamare i postaje nasilan...



R. Lj. živi sa ocem i majkom koja ne radi. Njena majka, kako ona navodi, nije direktno žrtva fizičkog zlostavljanja, ali ništa ne preduzima kako bi joj pomogla.

- Uspešan sam student, ali život s mojim ocem je veoma težak. Često od stresa koji doživljavam ne mogu da učim. Otac je ugledan čovek, ali je latentni alkoholičar sa drastičnim promenama u ponašanju. Poslednja faza koja traje poslednjih šest meseci je da ja ne smem da progovorim. Kada me čuje da pričam ili ako mu se obratim, on mi nalupa šamare - priča kroz suze naša sagovornica.



Ona opisuje da često dane provodi zatvorena u svojoj sobi plačući, jer ne vidi izlaz iz situacije u kojoj se nalazi.

- Dešavalo se da urinira po mojim stvarima i slično, nasrće tako pijan na mene. Mnogo se plašim... Majka nije direktno žrtva fizičkog zlostavljanja, ali kao da nije u stanju da me zaštiti i da preduzme bilo šta. Mislim da je to zbog toga što je nezaposlena, verovatno zbog toga neće da stavi tačku na brak s njim i da pre svega zaštiti mene - priča ova mlada devojka koja posećuje sigurnu kuću, gde razgovara sa stručnjacima i traži pomoć i izlaz iz situacije u kojoj se nalazi.



Ona kaže da su roditelji socijalno izolovani, da im gosti ne dolaze, kao i da oni ne idu nikuda:

- Strahujem da pijan ne uradi nešto veoma loše. Bojim se da će me jednom tako pod dejstvom alkohola unakaziti od batina. Trudiću se da što pre završim studije, nađem posao i pobegnem od njega i stavim tačku na višegodišnje psihičko i fizičko nasilje .

Prvo osnovno javno tužilaštvo

ZA DVE GODINE DUPLO VIŠE PRIJAVA



Od formiranja posebnog odeljenja za borbu protiv nasilja u porodici 1. juna 2015. pri Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, broj određenih pritvora izvršiocima tih dela povećan je u proseku šest puta, dok je broj krivičnih prijava i optuženja dupliran. Tužilaštvo u saopštenju napominje da broj podnetih krivičnih prijava nakon formiranja posebnog odeljenja ukazuje da su žrtve sa više hrabrosti i želje prijavljivale nasilje u porodici.

http://chats.viber.com/kurir

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Shutterstock