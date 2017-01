UNAKAZIO MI JE LICE HTEO JE DA ME ZAKOLJE: Ispovest supruge alkoholičara!

Suprug je alkoholičar, svaki put kad bi se napio, davio me je i maltretirao psihički i fizički. Batine koje sam dobila od njega bile su i više nego brutalne. Šutirao me je i udarao po licu.



Ovim rečima za Kurir počinje svoju ispovest Jasmina U., višegodišnja žrtva porodičnog nasilja, koja je utočište pronašla u sigurnoj kući.

- Muž i ja smo se poznavali samo četiri meseca, zaljubili smo se i ubrzo venčali. U početku je sve bilo sjajno dok nisam ostala trudna. Prve batine od njega dobila sam dok sam naše dete nosila u stomaku. Tada me je i davio. Umalo me nije ubio - priseća se drhtavim glasom Jasmina.



Naša sagovornica svakodnevno je prolazila kroz torture koje joj je priređivao suprug. Ona navodi da je često bio pijan i da je u alkoholisanom stanju radio strašne stvari.

- Znao je da me psihički i fizički maltretira po celu noć. Vukao me je i čupao za kosu, vređao, ubeđivao da sam niko i ništa. Budio je pijan i decu tokom noći i njih maltretirao. Izbacivao je mene i moje stvari iz kuće, bio je užasan. Ni sama ne znam zašto ga ranije nisam ostavila - priča kroz suze sagovornica Kurira.



Ona navodi da ju je u jednom od poslednjih napada suprug tukao drvenom letvom.

- Više puta sam bila ozbiljno pretučena, kod lekara nisam smela da idem iz straha. Stavljao mi je nož pod grlo i pretio da će me zaklati. Udarao me je motikom, lopatom... Ma, tukao me je bilo čim što mu se u tom momentu našlo pri ruci - uznemireno svedoči Jasmina.



Pronašla mir

SPAS U SIGURNOJ KUĆI



Jasmini je žao što se nije ranije suprotstavila nasilniku:

- Jednom prilikom mi je slomio nos dok me je udarao po licu. Imam krvav podliv zbog toga. Žao mi je što ranije nisam smogla snage da ostavim nasilnika. Zbog dugogodišnjeg nasilja i konstantnih batina definitivno sam rešila da ga napustim. Otišla sam s decom u sigurnu kuću i tu smo konačno pronašli mir.

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Mina Branković,Foto: Thinkstock