Upoznajte malog Dimitrija, zbog koga bi svi trebalo DA SE STIDE! (VIDEO)

Dimitrije je dete koje će vas osvojiti razigranošću. No, iza nje je jedna tužna priča, naročito jer u Srbiji, deca poput Dimitrija, žive "u senci". On ima redak Tracher-Collins sindrom, koji predstavlja ne tako čestu urođenu manu koja se karakteriše brojnim anomalijama struktura lobanje i lica. Njemu su potrebne operacije, i to što pre, ali u Srbiji ne postoji centar koji bi se time bavio.

Više o ovome možete čitati na www.espreso.rs.

Više o Dimitrijevoj tužnoj sudbini i načinu na koji može da mu se pomogne OVDE

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Filip Plavčić