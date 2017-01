UŽASNO: Muž je nasrtao čekićem na mene i bebu!

Šamarao me je dok sam bila u drugom stanju. Šrafciger je zabadao u krevet na kojem sam sedela! Pretio mi je konstantno! Međutim, rešila sam da ga definitivno ostavim kad sam shvatila da više nisam samo ja žrtva, da mu je sledeća meta naša beba!



Ovo za Kurir priča Dragica J. (24), koja je prošla pakao s partnerom sa kojim je živela u vanbračnoj zajednici. Čovek za koga Dragica kaže da je klasični „psihopata i nečovek bez ijedne emocije“, zlostavljao ju je svakodnevno. Ona navodi da i danas, nekoliko godina pošto ga je ostavila, ima nagon za povraćanjem kad se seti torture kroz koju je prošla.



Čitao poruke



- Zaljubila sam se u njega i u početku mi nije mnogo smetalo kad me je pitao gde idem, s kim... Nije mi smetalo ni što je povremeno uzimao moj telefon i čitao poruke. Sve to bio mi je dokaz njegove zainteresovanosti za mene - priča Dragica.



Međutim, emotivne ucene, proganjanje i proveravanje njenog kretanja postajali su sve intenzivniji, a nasilnik je ubrzo počeo i da je udara.

- Nakon toga obećavao mi je da će se promeniti, da ima lošu fazu, da je nervozan... Volela sam ga. Nadala sam se da će biti bolje. Ostala sam trudna, pa sam želela da mu dam šansu.



Tada je, kako kaže, nasilnik bez zadrške pustio da se ispolji njegova prava priroda. Tukao ju je, a kad mu to nije bilo dovoljno, počeo je da je povređuje uskraćujući njihovoj tek rođenoj bebici osnovne stvari.

- Nije želeo da mi daje pare kad je detetu bio potreban lek. Plakala sam što osnovne stvari ne mogu da mu priuštim - navodi Dragica, koja je zlostavljača prijavila kad je nasrnuo na nju dok je dojila dete.



Dosta je bilo



- Uzeo je čekić u jednu ruku, nož u drugu. Krenuo je ka meni. Dojila sam dete. Vikao je da će nas ubiti. Lice mu je bilo puno mržnje. Znala sam da moram da nas spasem!

Tukao je pred majkom

SVEKRVA OKRETALA GLAVU



Dragica kaže da je njen nevenčani suprug nalazio posebno uživanje u tome da je prebija u javnosti.

- Često me je tukao pred svojom majkom! Ona se pravila luda. Okretala je glavu i pravila se da nešto radi, da je uposlena. Mene je bilo sramota umesto nje!

http://chats.viber.com/kurir

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Shutterstock