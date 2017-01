UZAVRELA ATMOSFERA: Šoškić ne da fotelju, vređao advokate!

Zahtevamo da opozovete odluku o odlaganju izbora, kao i da ih sprovedete 21. januara kao što je planirano. Zaposeli smo prostorije Komore, inače kuće svih nas, i ne izlazimo dokle god Upravni odbor Komore ne ispuni naše zahteve.



Ovim rečima, ali i zvaničnim zahtevom, obratili su se juče beogradski advokati tehničkom rukovodstvu Advokatske komore Beograd (AKB) i odlazećem predsedniku Slobodanu Šoškiću, revoltirani odlukom da se zakazani izbori ponovo odlože.

Ko plaća bodigardove



Kandidati za mesto novog predsednika, advokati Zora Dobričanin Nikodinović, Jugoslav Tintor, Veljko Vukotić, Vladimir Gajić i Goran Ninić, smatraju da su ispunjeni svi uslovi za održavanje izbora. Opravdanje tehničkog rukovodstva da se izbori odlažu do donošenja odluke Ustavnog suda o oduzimanju prava glasa pojedinim advokatima, predsednički kandidati ocenjuju kao Šoškićev jalov pokušaj da ostane u fotelji, iako mu je mandat istekao pre dve godine.

- Šoškiću, od koga te štiti ovo obezbeđenje i od čijih para si ga platio? Od nas koji dolazimo u svoju, a ne tvoju kuću, i usput zahtevamo da ispoštuješ odluku naše skupštine i održiš izbore - upitali su pobunjeni advokati koji su juče u velikom broju došli da predaju zahtev za održavanje izbora.



Njih je na vratima sačekalo obezbeđenje koje je Šoškić angažovao, svestan nezadovoljstva svojih protivkandidata i njihovih brojnih pristalica. Iako su obe strane naposletku sele za isti sto, a Vladimir Gajić izrazio stav okupljenih da neće otići dok se ne vrati odluka o održavanju izbora, sastanak je sve vreme bio na ivici incidenta.



Ispalila ga policija



- To je pritisak, Upravni odbor neće zasedati kad vi to naredite. Upali ste ovde kao nekakva horda, iako znam da nemate nikakvu većinu - kazao je Šoškić.

- Je l‘ ti to nas nazivaš konjima? Baš zato što nemamo većinu pusti nas na izbore da se prebrojimo - kazali su advokati, dok im je predsednik odbrusio: „Neću!“. Potom je pozvao policiju koja je zaključila da advokati nisu narušili red i mir a onda je napustila prostorije Komore.



IVAN MILIĆEVIĆ

Autor: Foto: Stefan Jokić