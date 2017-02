(UZNEMIRUJUĆE) POTRESNA ISPOVEST GLEDATELJKE JUTARNJEG PROGRAMA: Silovao me brat, bilo mi je samo 6 Društvo 11:59, 13.02.2017. 0

BEOGRAD - Rođeni brat me silovao kada sam bila mala, imala sam samo 6 godina. Bio je puno stariji od mene... imao je 17-18... Danas imam 39 godina i još živim s tim. To mi je upropastilo život - ispričala je jutros jecajući gledateljka jedne beogradske televizije u programu uživo.

Naime, tema Jutarnjeg programa TV Pink bila je incest, a tim povodom gostovao je i advokat, koji je objasnio pojam incesta i situacije kada je to delo krivično, a kada ne.

Ova tema inače izaziva mnoge kontroverze, ali za gledaoce posebno je uznemirujuće bilo svedočenje gledateljke koja je ispričala svoje strašno iskustvo iz ranog detinjstva.

- Brat me silovao kada sam bila mala, imala sam samo šest godina. Danas imam 36 godina i još živim s tim. To mi je upropastilo život - ispričala je jutros gledateljka jedne beogradske televizije jecajući u programu uživo i dodala da su njeni roditelji sve vreme znali za to.

- Znali su sve, ali su ćutali. Želeli su da ga zaštite. Rođeni brat... Ja sam bila dete i nisam znala šta da radim. Roditelji su danas mrtvi, ali ja nastavaljam da živim sa tim. I dalje snosim posledice. Ja sam kriva, ja zračim negativnom energijom... Muž me je ostavio kada je saznao za ovo... Duša me boli najviše, njoj ne može da pomogne ništa... Izvinite, hvala vam što ste me saslušali... - ispričala je nesrećna gledateljka otkrivajući da redovno posećuje psihologa ali da joj od toga nije bolje jer joj samo daju lekove.

UPOZORENJE, UZNEMIRUJUĆI SNIMAK (9. MINUT)

Ona je svoju ispovest podelila s gledaocima kroz suze i jedva čujnim glasom.

Njen razlog da se uključi u program bio je sledeći - želela je da pošalje važnu poruku svim ženama da ne treba da ćute i trpe ukoliko su u slučnoj situaciji.

- Želim da kažem ženama da ništa ne trpe. Ne želim da niko ispašta, ja sam se sada uključila u program jer sam imala potrebu da sa svima podelim ono kroz šta sam prošla - dodala je.

(EPK)

http://chats.viber.com/kurir

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: EPK,Foto: Youtube Printscreen