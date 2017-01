VELIKA PLJAČKA: Uništili ledolomce i napravili Srbiji štetu od 8,5 milijardi!

Ministri privrede, poljoprivrede i saobraćaja, ali i direktori Direkcije za vode od 2004. do danas krivi su što je Srbija u zimu 2012. i sada zbog zaleđenih reka izgubila najmanje 8,5 milijardi dinara, ili 70 miliona evra, jer su dozvolili da tajkuni kroz privatizaciju unište tri domaća ledolomca!



S obzirom da jedan polovan ledolomac košta oko milion evra, naša zemlja mogla je do sada da nabavi skoro 70 ovih brodova!



Stao izvoz



Blokada Dunava onemogućila je izvoz žitarica i za januar napravila štetu od 67 miliona evra, ali i ugrozila snabdevanje gorivom, a šteta koju je led napravio splavovima procenjena je na više stotina hiljada evra. Vlada Srbije uverava da će obavezno nabaviti brod za lomljenje leda, a za one koji se ne sećaju, Srbija je i 2012. bila u istoj situaciji, kao danas i iznajmljivala mađarske ledolomce za 30.000 evra dnevno!



Možda je najveći paradoks što su domaći ledolomci napravljeni 1968. u istom brodogradilištu kao i mađarski, koje ovih dana iznajmljujemo. Stručnjaci kažu da su domaći brodovi mogli da prežive samo da su održavani, a mogu se i sada remontovati i opet koristiti.



Prva greška je napravljena 2004. godine, kad je privatizovana firma „Heroj Pinki“, koja je imala tri ledolomca: „Petrovaradin“, „Vučevo“ i „Čakor“, jer je mogla da ih zadrži država. Prvi kupac je bio kontroverzni biznismen Milomir Joksimović, zvani Miša Omega, zatim ih je nakratko preuzeo drugi gazda, da bi ih 2011. pazario Dušan Borovica, optužen zbog 2,8 milijarde dinara kredita koje je dobio od državne Razvojne banke Vojvodine. Godinu-dve posle dolaska Borovice firma je propala, kaže Novica Cvetković, predsednik sindikata firme „Dunav grupa“, koja je preuzela „Heroj Pinki“.

- Zbog toga su sada ledolomci neupotrebljivi, „Vučevo“ i „Čakor“ su u Novom Sadu, a „Petrovaradin“ u Zemunu. Pet godina nam nisu plaćeni doprinosi za zdravstveno i penziono, a 300 radnika plate ne dobija više od tri i po godine. Sva imovina je pod hipotekom radnika i banaka, pa sledi prinudna prodaja - ističe Cvetković.

Strateški interes



Miroslav Antonijević, koji je bio kapetan ledolomca „Petrovaradin“, kaže za Kurir da je država trebalo da sačuva ledolomce od privatizacije.

- A onda Borovici gledaju kroz prste jer svaki objekat na vodi po zakonu mora da ima čoveka ili posadu, u suprotnom mora da se iseče u staro gvožđe - navodi on.



Jedini ledolomac koji Srbija trenutno ima je „Greben“, a preživeo je jer ga je kupila „Elektroprivreda Srbije“. Ipak, upućeni kažu da ni ovaj brod nije u najboljem stanju i da sam ne bi mogao da očisti Dunav od leda.

Cvetković i Bubalo

NE SEĆAMO SE



Direktor Agencije za privatizaciju Branko Pavlović bio je siguran da nije prodao „Heroja Pinkija“, a njegov naslednik Miodrag Đorđević i prethodnik Mirko Cvetković nisu mogli da se sete detalja. Bivši ministar privrede Predrag Bubalo skida sa sebe odgovornost za katastrofalnu privatizaciju firme koja je u svom vlasništvu imala ledolomce.

- Ne mogu da vam pomognem, ništa ne mogu da vam kažem, jer ne znam ni koja ih je firma imala. Ne znam ništa o tome o čemu pričate - rekao je Bubalo.



Bivši ministri poljoprivrede Dušan Petrović i Ivana Dulić Marković nisu odgovarali na pozive, poruke i mejlove.

2004. PRODAT „HEROJ PINKI“



- ministri privrede Dragan Maršićanin i Predrag Bubalo

- ministar poljoprivrede Ivana Dulić Marković

- direktori Agencije za privatizaciju Mirko Cvetković 2003-2004, Branko Pavlović 2004, Miodrag Đorđević 2004-2006.

2012. KORIŠĆENI MAĐARSKI LEDOLOMCI



- ministar infrastrukture i energetike Milutin Mrkonjić

- ministar poljoprivrede i vodoprivrede Dušan Petrović

- direktor Direkcije za vode Aleksandar Prodanović

2016. PONOVO MAĐARSKI LEDOLOMCI



- ministar poljoprivrede i vodoprivrede Branislav Nedimović

- ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović

- direktorka Direkcije za vode Nataša Milić

Zorana Mihajlović

KUPUJEMO LEDOLOMCE



Na pitanje zašto se država nije opametila posle 2012, jer je i tada imala slične probleme, Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja, kaže za Kurir da je kasa bila prazna, pa nisu baš mogli da u ove dve godine nabave ledolomce, ali su uradili studije i analize i sigurno je da ćemo ih nabaviti.

- Krive su loše privatizacije, prethodne vlade je baš bilo briga. Nabavićemo sigurno bar još jedan do dva ledolomca - obećava ona, i dodaje da je za led na rekama odgovorno i Ministarstvom poljoprivrede, ali od njih nismo dobili komentar.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Nebojša Mandić