VELIKI PROBLEM: Zdravstvene knjižice napravile potpuni haos

Elektronske zdravstvene knjižice koriste se tek mesec dana, ali već zadaju velike muke!



Na primer, to što imate uredno uplaćene doprinose, a samim tim i overenu knjižicu, ne znači i da ćete biti pregledani kod lekara, a cela zbrka ide na dušu RFZO.

- Dobili smo nove knjižice, firma je uredno uplatila doprinose, ali kada sam otišla kod lekara, nastao je problem. Kada su u domu zdravlja ubacili knjižicu u čitač, pokazivalo je da nije overena, pa su me vratili. Na kraju se ispostavilo da RFZO ne ažurira redovno podatke o osiguranicima - priča jedan od velikog broja građana koji su se zbog problema s knjižicama obratili Kuriru.



Ponesite i staru knjižicu

NOVI SISTEM, STARE NAVIKE



Ako ovih dana planirate da prvi put odete kod lekara s elektronskom karticom, ne bi bilo loše da kod sebe imate i staru, papirnu knjižicu. Nove knjižice, naime, ne sadrže broj kartona pacijenata i ime izabranog lekara, pa bi traženje dokumentacije moglo da potraje. Da bi sebi olakšale posao, medicinske sestre na elektronske knjižice čak lepe papirić s brojem kartona.

Drugi su se žalili na kvalitet knjižica, jer im je, kažu, otpao čip! U tom slučaju morate do šaltera RFZO kako biste uložili reklamaciju. Nove knjižice su, takođe, stvorile i gužve u čekaonicama domova zdravlja zato što medicinari još nisu savladali rad na sistemu za čipovane dokumente, koji ima, tvrde upućeni, brojne nedostatke.Sve te neprijatnosti su doživeli građani koji su imali sreće da uopšte i dobiju elektronsku knjižicu - rok za podnošenje zahteva za čipovanu karticu je bio do Nove godine, ali izrada traje prilično dugo, pa se čeka najmanje tri meseca.S druge strane, u RFZO tvrde da nema nikakvih problema u primeni novih knjižica. Kako kažu, da li je sve u redu s knjižicama, moguće je proveriti putem sajta Fonda, zatim preko aplikacije ili pozivom. Sve to je, tvrde, uvedeno kako bi se izbeglo vraćanje sa šaltera. Odbacuju i primedbe na kvalitet kartica i nedostatke sistema:- Fond nije odgovoran za materijal od koga se proizvode kartice. Takođe, performanse zdravstvenih informacionih sistema u zdravstvenim ustanovama nisu u našoj nadležnosti.

