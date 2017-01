(VIDEO) OPKOLILI SU NAS: Odneli smo hranu izgladnelim migrantima, a jedva smo izvukli živu glavu!

Kad smo se približili mestu na kojem migranti provede po ceo dan i noć, videli smo da su izlazili iz skladišta veoma nervozni i razdražljivi. Njihov pogled mi je sve govorio, a u njemu se mogao videti očaj, tuga, ali i bes.

Počela sam da snimam uvodni deo priče i migranti su već počeli da dolaze do mene i da me okružuju. Gledali su u kese s hranom i termose sa čajevima koje smo im doneli kako bi im bar malo pomogli u velikoj muci u kojoj se trenutno nalaze.

Popeli smo se kod ulaza u skladište iz kojeg je dopirao gust dim, a oni su počeli masovno da izlaze. Sa smeškom na licu, pitala sam ih da li su gladni, a par njih mi je odgovorilo potvrdno. Krenula sam da vadim kese s hranom, ali je onda usledilo nešto što me je, iskrena da budem, uplašilo. Ipak, pogled u njihovim očima mi je rekao sve.

U trenutku se stvorilo njih dvadsetak.

Snimatelj i fotograf su se izmakli kako bi uhvatili kadar, a ja sam se našla u centru veoma neprijatne situacije. Migranti su počeli da mi otimaju kese, da me guraju i da se međusobno tuku. Nakon što su me odgurnuli do zida, usplela sam da se provučem i pobegnem iz rulje.

Ono malo kesa što mi je ostalo, sam mahinalno bacila na pod, a oni su nastavili svoju borbu. Oni su izgladneli, očajni, smrznuti i njima trenutno vlada nagon, što nije čudno jer su uslovi u kojima oni borave, u najmanju ruku nehumani.

Zbog svega toga, niko normalan ovim ljudima ne može da zameri ništa. Mi svakako nismo. Pomozite im, ako ste u mogućnosti!

(espreso.rs)

