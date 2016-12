(VIDEO) PREDSEDNIK SAD ŽALI ZA SRPKINJOM: Tramp tuguje za dadiljom Milkom

Američki predsednik Donald Tramp duboko je potresen zbog smrti Milke Milisavljević (85), koja je krajem sedamdesetih osam godina bila dadilja njegovoj deci Donaldu Džunioru i Eriku.



Ovu vest objavio je američki sajt Conservativefighters.com, otkrivajući da je novi šef SAD za njenu smrt saznao nakon što je britanski Dejli mejl preneo informaciju koju je Kurir objavio pre tri dana.



- Porodica Tramp danas žali zbog smrti Milke Milisavljević, Srpkinje koja je bila dadilja Trampovoj deci - navodi američki portal.



Da su Donald Tramp i njegovi sinovi u žalosti, nije iznenadilo njenog unuka Aleksandra Petrovića.

- Uopšte me ne iznenađuje što Trampovi žale za mojom nanom. Znam da su je voleli, da su je izuzetno poštovali i cenili. Zaista je čast što je se mnogi sećaju sa lepim emocijama, pa čak i američki predsednik - ističe Aleksandar.



Kurir je ekskluzivno, nakon što je Tramp izabran za predsednika, objavio intervju sa baka Milkom, koja je poslednjih godina živela u Grockoj. Ona je o Trampu imala samo reči hvale.

- Gledao me je skoro kao člana porodice, zbog čega sam se osećala kao kod svoje kuće. Dobro je plaćao, bio je darežljiv. Mnogo sam volela njegovu decu, kao i oni mene - pričala je ona.





Obožavala ga... Milka pokazuje sliku sa Trampom

Preko Kurira je Trampu poželela sreću, i to da doveka bude predsednik Amerike. Duboko je verovala da će on pomoći Srbiji jer „mnogo voli našu zemlju“, pa je zato, kako je kazala, skakala od sreće kad je on odneo pobedu na izborima.



Milkina smrt rastužila je i pevačicu Lepu Lukić, koja je Milku ugostila na svom nedavnom koncertu u Beogradu.

Poslednji pozdrav na groblju u Grockoj

Oko 50 članova najuže porodice i prijatelje Milke Milisavljević okupilo se danas na groblju u Grockoj da odaju poslednju počast ženi koja je čuvala decu predsednika SAD Donalda Trampa.

"Bila je neverovatna žena! Vesela, energična, hrabra... Žena zmaj, tako su je i zvali", kaže za Kurir Aleksandar Petrović, Milkin unuk.









Ružica Kantar

Autor: Foto: Zorana Jevtić,Reuters