VRSNI LOVAC: Dragan Šormaz upucao vučicu!

On je jedini je lovac koji je na 29. manifestaciji Dani vuka - Kuršumlija 2017, održanoj 4. februara ove godine, ulovio ovu životinju

Poslanik SNS Dragan Šormaz pohvalio se svojim lovačkim sposobnostima fotografišući se pored mrtve vučice, koju je lično odstrelio na lovačkoj manifestaciji u Kuršumliji.



Šormaz, koji je i predsednik Lovačkog saveza Srbije, jedini je lovac koji je na 29. manifestaciji Dani vuka - Kuršumlija 2017, održanoj 4. februara ove godine, ulovio ovu životinju. Njegov plen bila je mlada, dvogodišnja ženka vuka.

- Odstreljene su i dve lisice i jedna kuna. Ja sam jedini ulovio vučicu, ali to je zato što sam imao sreće. Prikrala mi se iza leđa, a ja sam to primetio kad sam se okrenuo da uzmem kapu i rukavice - priča Šormaz za Kurir.



Ovaj naprednjak ne vidi ništa sporno u vezi s tim što lovi životinje i fotografiše se s njima.

- Može da me kritikuje ko hoće, ali u Srbiji ima više od 1.000 vukova i bila bi potpuna katastrofa da ih ne lovimo - kaže Šormaz i dodaje da će od vuka kojeg je ulovio biti napravljen „trofej od kože i lobanje“.



Podsetimo, Dragan Šormaz je nedavno došao u žižu javnosti jer je priznao da voli da lovi zaštićene vrste ptica, a društvo za zaštitu i proučavanje ptica zatražilo je da se ispita da li je naprednjak i poslanik kršio zakon.



Autor: Foto: Privatna arhiva