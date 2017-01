VULIN: Pokrenuta inicijativa za ukidanje poreza na donacije

On je prilikom obilaska Privremenog prihvatnog centra za migrante u Obrenovcu, rekao da to nije lak posao, ali da očekuje podršku Ministarstva finansija i svih nadležnih da se to uradi.

Vulin:Humanitarni rad biće oslobođen plaćanja poreza

"Siguran sam da ćemo uspeti da olakšamo uslove rada za naše donatore. Ministarstvo rada je pokrenulo tu inicijativu i sa Ministarstvom finansija razgovaramo o tome kako da podstaknemo donatorstvo, umesto da ga kažnjavamo naplatom poreza i poreza na dodatu vrednost (PDV)", kazao je Vulin.

Prema njegovim rečima, nije u redu da kompanije koje su obezbedile poklone i donacije za ugrožne kategorije stanovništva plaćju porez i PDV kao da su ih prodale na tržštu.

"Na taj način bi se uštedelo u državi i pomoglo privatnom sektoru da bude socijalno odgovoran", rekao je Vulin

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug,Foto: Fonet